Mütereddit kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "tereddüt eden, çekingen, kararsız, ikircimli kimse" olarak tanımlanıyor. Bir konuda karar vermekte zorlanan, hangi seçeneği tercih edeceğinden emin olamayan kişiler için kullanılıyor.

MÜTEREDDİT KELİMESİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Mütereddit sözcüğü, bir kişinin karar verme aşamasında yaşadığı kararsızlığı veya çekingenliği anlatmak için tercih ediliyor. Özellikle iki seçenek arasında kalan, adım atmakta zorlanan ya da bir konuda kesin bir tutum sergileyemeyen kişileri tanımlıyor.

Örneğin, yeni bir işe başlamayı isteyen ancak mevcut düzenini bırakıp bırakmama konusunda karar veremeyen biri için "mütereddit davranıyordu" ifadesi kullanılabilir.

MÜTEREDDİT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Mütereddit kelimesinin eş anlamlıları arasında kararsız, tereddütlü ve ikircimli ifadeleri bulunuyor. Günlük konuşmalarda daha çok "kararsız" sözcüğü tercih edilirken mütereddit, özellikle edebî ve yazılı anlatımlarda karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor.