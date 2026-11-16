Türkçede geçmişte daha sık kullanılan ancak günümüzde giderek unutulan bazı kelimeler, taşıdıkları anlamlarla dikkat çekiyor. Bu sözcüklerden biri olan muvazene, 2 durum veya unsur arasındaki denge ve uyumu tanımlamak için kullanılıyor.

Hayatın akışı içinde ölçü, tutarlılık veya eşitlik gibi kavramları ifade etmek için günümüzde genellikle "denge" ya da "orantı" kelimeleri tercih ediliyor. Türkçede bu anlamı çok daha derin bir biçimde karşılayan ve geçmişte sıkça kullanılan bir kelime daha var: Muvazene.

MUVAZENE NE DEMEK?

Arapça kökenli muvazene kelimesi; denge, denk olma, 2 şey arasındaki uyum ve ölçülülük anlamına geliyor. Hem fiziksel bir eşitliği hem de insanın ruhsal durumundaki, davranışlarındaki veya hayatındaki ölçülü hali tanımlamak için kullanılıyor.

Özellikle klasik edebiyat metinlerinde, eski felsefi yazılarda ve hukuk dilinde sıkça karşılaşılan bu sözcük, günümüzde günlük konuşma dilinde yerini büyük ölçüde "denge" kelimesine bırakmış durumda. Muvazene sözcüğü, aşırılıklardan uzak durmayı ve ortayı bulmayı anlatmak için de tercih edilebiliyor.

MUVAZENE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

• İş ve özel hayatı arasındaki muvazeneyi kurmayı başardığından beri kendini daha huzurlu hissediyor.

• Yoğun stres altnda bile soğukkanlılığını koruyarak ruhsal muvazenesini bozmadı.

• Doğadaki her canlı, ekosistemin hassas muvazenesini ayakta tutan önemli bir parçadır.

MUVAZENE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Muvazene kelimesinin eş anlamlıları arasında "denge", "denklik", "orantı" ve "uyum" ifadeleri bulunuyor.