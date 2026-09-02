Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği çeşmeye ortalama 3 bin euro atıldığı belirtiliyor. Yıllara göre miktar değişse de yıllık toplamın yaklaşık 1,4-1,5 milyon euro seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

PARALAR HAFTADA İKİ KEZ TOPLANIYOR

Çeşmedeki paraların çıkarılması için özel bir ekip görev yapıyor. Roma’nın su ve enerji şirketi ACEA tarafından yürütülen işlem sırasında çeşmenin suyu boşaltılıyor. Dört kişiye kadar çıkan ekip, haftada iki kez çeşmenin içine girerek biriken paraları topluyor.

Çalışanlar uzun saplı süpürgelerle bozuk paraları belirli noktalarda bir araya getiriyor, ardından güçlü emiş hortumlarıyla paraları sudan çıkarıyor. Çeşmenin turistlere mümkün olduğunca kısa süre kapalı kalması için işlemler hızlı şekilde tamamlanıyor. Toplama sırasında bozuk paraların yanı sıra gözlük, dini madalyon ve hatta takma diş gibi sıra dışı eşyalar da bulunuyor.

2001'DEN BERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR

Toplanan paralar 2001 yılından bu yana Caritas’ın Roma şubesine aktarılıyor. Milyonlarca euroluk gelir; gıda bankası, aşevi, düşük gelirli kişilerin alışveriş yapabildiği sosyal market ve farklı yardım programlarının finansmanında kullanılıyor. Trevi Çeşmesi’nden gelen paranın kuruluşun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturduğu belirtiliyor.

Çeşmedeki paraların geçmişte izinsiz şekilde toplandığı da biliniyor. “D’Artagnan” lakaplı Roberto Cercelletta’nın yaklaşık 34 yıl boyunca çeşmeden para aldığı ve yoğun turist dönemlerinde yalnızca 15 dakikada 22 kilogram bozuk para toplayabildiği bildirilmişti. 2001’de yapılan düzenlemeyle çeşmeye atılan paraların yardım kuruluşuna aktarılması resmileştirildi.