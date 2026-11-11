İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emir Sarıgül, ifade vermek için adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül son ifadesinde babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e bir miktar para verdiğini kendisinin gördüğünü iddia etmişti. Buna karşı YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre de 'Açık bir itibar suikastıdır' açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, bu paraların yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın açıklamasında, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin söz konusu işlemleri gerçekleştirdiği iddiasına yer verilmişti. Müştekiler ise 80 milyon euroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon euroluk havale işlemi yapıldığını, 1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiğini ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.

EMİR SARIGÜL EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında aralarında Emir Sarıgül'ün de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı. Daha sonra etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Emir Sarıgül, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni operasyonlar düzenlenmiş, farklı tarihlerde çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU'NA KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturmada, aklama faaliyetlerinde İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'nun da kullanıldığına ilişkin tespitler üzerine okul yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında işlem yapılmıştı. Okulun müdürü Selin Sarılı'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, okul yönetimine kayyum atanmıştı.

MUSTAFA SARIGÜL DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmesi için dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli suçlamalar kapsamında soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası için yetkisizlik kararı verilmişti.

Mustafa Sarıgül ise soruşturma devam ederken Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Sarıgül, soruşturma sonuçlanıncaya kadar partisinden ayrıldığını duyurmuştu.