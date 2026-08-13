Market raflarındaki paketli gıdaların neredeyse yarısında, şampuanımızdan sürdüğümüz rujlara kadar günlük hayatımızın her köşesinde o var. Hem ucuzluğu hem de işlevselliğiyle endüstrinin vazgeçilmezi haline gelen palm yağı, arkasındaki devasa üretim ağı ve yarattığı tartışmalarla küresel gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Günün ilk saatlerinde kahvaltı masasında tüketilen bir çikolata kremasından, akşam banyoda kullanılan bir sabuna kadar hayatımızın tam merkezinde yer alan palm yağı, tropikal yağ palmiyesi ağacının meyvelerinden elde ediliyor. Diğer bitkisel yağ kaynaklarına kıyasla aynı alanda çok daha fazla verim sunması, onu üreticiler için açık ara en ekonomik seçenek haline getiriyor.

TARLADAN RAFA UZANA HASSAS ZAMAN YARIŞI

Peki milyonlarca insanın her gün tükettiği bu yağ nasıl üretiliyor? Süreç, dalından toplanan palmiye meyvelerinin tazeliğini kaybetmemesi için ilk 24 saat içinde tesislere ulaştırılmasıyla başlıyor. Yüksek basınçlı buharla sterilize edilen meyveler, mekanik preslerden geçirilerek turuncu-kırmızımsı renkteki "Ham Palm Yağı"na dönüştürülüyor.

Gıda sanayisinde kullanılabilmesi için yüksek sıcaklıklarda rafine edilen, rengi ve kokusu nötralize edilen yağ; son aşamada sıvı (olein) ve katı (stearin) bileşenlerine ayrılıyor. Çikolatalara o çok sevilen pürüzsüz kıvamı veren, bisküvilerin bayatlamasını önleyen ve oda sıcaklığında erimemesini sağlayan sır da tam olarak bu işleme sürecinde yatıyor.

ETİKETLERDEKİ 'GİZLİ' İSİMLER

Birçok tüketici, satın aldığı ürünün içindekiler kısmında doğrudan "Palm Yağı" yazısını göremeyebiliyor. Üreticiler bu bileşeni sıklıkla ucu açık bir ifade olan "Bitkisel Yağ", botanik ismi olan "Elaeis Guineensis" ya da kozmetikte köpürtücü olarak kullanılan "Sodium Lauryl Sulfate (SLS)" gibi teknik terimlerin arkasına dahil edebiliyor.

Bu durum da tüketicide "her üründe varmış" algısını güçlendiriyor.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLERİ VAR

Palm yağı bir yandan sanayi için vazgeçilmez bir hammadde sunarken, diğer yandan iki büyük tartışmanın odak noktasında yer alıyor. Güneydoğu Asya'da, özellikle Endonezya ve Malezya'da palmiye tarlalarına yer açmak için yok edilen yağmur ormanları; orangutan ve kaplan gibi birçok türün neslini tehlikeye atarken, yüksek karbon salınımıyla küresel ısınmayı tetikliyor.

Yaklaşık %50 oranında doymuş yağ içeren bu yapının aşırı tüketimi kalp ve damar sağlığı risklerini gündeme getiriyor. Ayrıca rafinasyon aşamasında uygulanan yüksek ısıların (200°C ve üzeri) kontrolsüz yapılması durumunda ortaya çıkabilecek olası zararlı bileşenler, uzmanların takibinde kalmaya devam ediyor.