Yeni alınan kıyafet, çanta ya da ayakkabı gibi eşyaların paketlerini açtığınızda her zaman köşede bir yerde saklana beyaz küçük bir torba bulursunuz. Bu torbadaki malzemenin adı silika jeldir. Satılan ürünlerin nemlenmesini ve küf tutmasını engellemek amacıyla kullanılan silika jellerin tek işlevi ise bu değilmiş. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre silika jellerin bazı alternatif kullanım yöntemleri var Bu alternatif kullanımlar sayesinde kıyafetin içinden bedava çıkan silika jellerden kolay şekilde faydalanabilirsiniz. Bundan sonra silika jelleri çöpe atmadan önce iki kez düşüneceksiniz.

SİLİKA JELLER EVİN GİZLİ KAHRAMANI OLABİLİR

Yeni bir ayakkabı aldığınızda, çanta beğendiğinizde ya da bir elektronik ürünün kutusunu açtığınızda içinden çıkan o minik, beyaz paketleri hatırladınız mı? Üzerinde genellikle "Do Not Eat" (Yenmez) yazan ve çoğumuzun arkasına bile bakmadan çöpe attığı bu silika jel paketleri, aslında evinizdeki gizli kahramanlar olabilir.

Bu küçük paketler, nemi hapsetme ve eşyaların küflenmesini, bozulmasını ya da paslanmasını önleme konusunda tam bir uzman. Temizlik ve ev düzeni uzmanı Karina Toner, bu paketleri çöpe atmak yerine evinizde nasıl devrim yaratacak şekilde yeniden kullanabileceğinizi anlatıyor. İşte nemi kurutan ve eşyalarınızı koruyan 6 pratik yöntem:

NEMLİ KUTU VEÇEKMECELERİ KORUYUN

Evinizdeki bazı kapalı kutuların veya gardırop çekmecelerinin zamanla nemlendiğini ve elbiselerinize ağır bir koku sindiğini fark edebilirsiniz. Bu sorunu çözmek için çekmece köşelerine birkaç silika jel paketi bırakmanız yeterli. Uzman Karina Toner, "Silika paketleri, kapalı alanlardaki kalıntı nemi yavaşça emerek zamanla o bölgenin tamamen kuru kalmasını sağlar" diyerek bu yöntemin etkisini vurguluyor.

ALET ÇANTALARINIZ ARTIK PASLANMASIN

Metal aletler ve takımlar, uzun süre oksijen ve neme maruz kaldıklarında paslanmaya başlar. Pahalı tamirat aletlerinizin ömrünü uzatmak için alet çantanızın içine silika paketleri yerleştirebilirsiniz. Bu paketler ortamdaki nemi emerek metalin oksitlenme (paslanma) sürecini ciddi oranda yavaşlatır. Ancak küçük bir hatırlatma: Paketler tamamen nemle dolduğunda etkinlikleri azalacağı için belirli aralıklarla yenileriyle değiştirmeniz gerekir.

ÖZEL GÜN SÜSLERİNİ BİR YIL DAHA KULLANIN

Yılda sadece bir kez ortaya çıkan dekoratif süsler, yapay çam ağaçları veya kırılgan süs eşyaları, bodrum veya tavan arası gibi nemli depolama alanlarında zamanla yapış yapış olabilir ya da çürüyebilir. Her yıl yeni süslere para harcamak istemiyorsanız, süsleri kaldırdığınız saklama kutularının içine birkaç silika jel paketi atmak, malzemelerin bozulmasını ve renklerinin solmasını engelleyecektir.

BANYOLARDA RUTUBET VE KÜFE SON VERİN

Banyolar, doğası gereği evde nemin ve buharın en yoğun olduğu alanlardır. Lavabo altındaki dolaplar, havluları koyduğunuz çekmeceler bu yüksek nemden nasibini alır ve ağır bir koku yayabilir. Temizlik uzmanı Toner, "Banyolar doğal olarak nem tutar ve silika bu ortamı dengelemeye yardımcı olur" diyerek, nemin en çok biriktiği lavabo altı dolaplarına bu paketlerden yerleştirilmesini öneriyor.

PAHALI ELEKTRONİK EŞYALAR YOĞUŞMASIN

Fotoğraf makineleri, şarj cihazları, lensler ve diğer hassas elektronik aletler neme karşı son derece duyarlıdır. Özellikle uzun süre kullanılmayıp kutularda saklanan cihazların iç kısımlarında mikroskobik su damlacıkları (yoğuşma) oluşabilir ve bu durum cihazı bozabilir. Depoladığınız elektronik eşyaların yanına koyacağınız silika jeller, dahili yoğuşma riskini minimuma indirerek cihazlarınızı güvende tutar.

GİYSİ VE NEVRESİMLERDEKİ KÜF KOKUSUNU AZALTIN

Kışlıkları yazın, yazlıkları kışın saklama vakti geldiğinde, aylar sonra bazayı açıp o ağır, musti (küf benzeri) kokuyu içinize çekmek can sıkıcı olabilir. Kıyafet saklama hurçlarına, keten dolaplarına veya nevresim çekmecelerine yerleştireceğiniz silika paketleri, kumaşların kuru ve taze kalmasını sağlayarak bu kötü kokuların oluşumunu daha başlamadan engeller.

Silika jel paketleri mucizevidir ancak tamamen nemle doyduklarında işlevlerini kaybederler. Eğer paketlerin ağırlaştığını veya sertleştiğini fark ederseniz, yeni açtığınız kutulardan çıkan taze paketlerle değiştirmeyi unutmayın