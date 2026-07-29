Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DBYS) kayıt işlemini tamamlayan işletmelere ücretsiz olarak sağlanacak Mobil DOA cihazı; barkod doğrulama, ambalaj sayımı, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek bir sistem üzerinden gerçekleştirecek.

BİRİKEN TUTAR CÜZDANA YÜKLENECEK

Yeni sistem kapsamında vatandaşlar, Mobil DOA cihazındaki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade sürecini başlatabilecek. Ardından teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaz üzerinden okutacak.

Sistemde doğrulanan ambalajlar kayıt altına alınırken, işlem bilgileri DOA Sistemi'nin dijital altyapısına eş zamanlı olarak aktarılacak. İade işleminin tamamlanmasının ardından her ambalaj için 1 TL tutarındaki teşvik bedeli doğrudan vatandaşın DOA Cüzdanı'na yüklenecek.

ESNAFA AMBALAJ BAŞINA TEŞVİK

Mobil DOA uygulamasıyla market, bakkal ve büfelerin sisteme katılımı için depozito iade makinesi satın alma veya geniş bir alan oluşturma zorunluluğu da ortadan kalkacak. Sisteme dahil olan işletmeler, vatandaşlardan teslim aldıkları ambalajları yetkilendirilmiş saha operatörlerine ulaştıracak.

İşletmelere, teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik ödemesi yapılacak. Böylece esnafın geri dönüşüm sistemine katkı sağlarken ek gelir elde etmesi, vatandaşların ise ambalajlarını mahallelerindeki işletmeler üzerinden daha kolay iade edebilmesi hedefleniyor.

Mobil DOA uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla daha fazla işletmenin depozito iade ağına dahil edilmesi ve DOA logolu ambalajların geri kazanım sürecine daha hızlı kazandırılması amaçlanıyor.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, uygulamanın depozito sisteminin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, vatandaşların ambalajlarını iade etmek için uzak noktalara gitmek zorunda kalmayacağı, her mahallede erişilebilir iade noktalarının oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.