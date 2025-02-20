Gıda güvenliği konusunda tüketicilerin endişeleri giderek artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 20 Şubat’ta yayımladığı taklit ve tağşiş listesi dikkat çekti. Yapılan denetimlerde, birçok markanın tüketiciyi yanıltan ürünler sattığı ortaya çıktı.

Gıda güvenliği denetimlerini sıkılaştıran Bakanlık, bu yıl farklı bir adım atarak taklit ve tağşiş listesini iki ayrı kategoriye böldü.

Gıdaların besin değerlerinin hileli şekilde azaltılması. Örneğin, mevzuatta belirtilen yağ oranının altında üretilen tereyağları.

BAĞDAT BAHARAT'TA YABANCI MADDE

Türkiye’nin en bilinen baharat markalarından Bağdat Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yedi farklı kekik ürününde “yabancı madde tespiti” nedeniyle listeye eklendi. Kekik diye satılan ürünlerde hangi yabancı maddelerin olduğu açıklanmadı.

ÇAYDA DA HİLE ÇIKTI

Bakanlığın listesinde dikkat çeken bir diğer skandal ise çay sektöründen geldi. Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda gıda boyası tespit edildi.