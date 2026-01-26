İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketleri için verilen konkordato kesin mühleti 6 ay daha uzatıldı. Kararla birlikte şirketin mali yapısına yönelik koruma tedbirleri ve komiser görevlendirmeleri aynen devam edecek.

KONKORDATO SÜRECİ UZADI

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık AŞ, Progıda Süt Mamulleri ve Pazarlama AŞ ile şirket sahibi Kosat Gürler hakkında verilen kesin mühletin 31 Ocak 2026’dan itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Böylece yaklaşık 14 aydır devam eden konkordato süreci sona erdirilemedi.

Mahkeme, daha önce alınan ihtiyati tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevleri de aynı şekilde sürdürülecek. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ilan edildi.

BORÇ YÜKÜ KRİZİ BERABERİNDE GETİRDİ

Gürsüt, yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve borç yükü nedeniyle ödeme sıkıntısına girdi. Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden biri olan şirket, bu baskı nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu.

SEKTÖRDE GÜÇLÜ KONUMDAYDI

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda üretim yapan Gürsüt, peynir ve süt ürünleriyle hem perakende hem de HORECA kanalında geniş bir dağıtım ağına sahipti. Şirketin sahibi Kosat Gürler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Mahkemenin verdiği uzatma kararı, şirketin mali yeniden yapılandırma sürecine devam edeceğini gösteriyor. Gürsüt’ün konkordatodan çıkıp çıkamayacağı ise önümüzdeki 6 aylık dönemde netleşecek.