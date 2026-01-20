Olay, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde 16 Ocak’ta karne günü meydana geldi. O.K. ile ortağı T.G.’nin işlettiği özel anaokuluna giden veliler, okulun faaliyetlerine son verdiğini öğrendi.

Ortaklar arasında anlaşmazlık yaşandığı öne sürülürken, O.K.’nin velilere ekonomik nedenlerle eğitimi sürdüremediklerini bildirdiği aktarıldı.

Kayıt ücretlerinin alınmasına rağmen eğitimin durduğu okulda, öğretmen ve personel maaşlarının da ödenmediği iddia edildi.

Velilerin şikâyeti sonrası gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yıllık yaklaşık 170 bin lira peşin ödeme yapan ve bir sonraki eğitim yılı için de kayıt yenileme ücreti yatıran 42 veli, paralarını geri alamadıklarını belirterek okul önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

“Karne etkinliği bile yapılmadı”

Velilerin avukatlarından Iyaz Çimen, yaşanan sürecin yalnızca maddi değil, eğitim açısından da ciddi bir mağduriyet yarattığını ifade ederek, “Bu kurum sadece velileri değil, öğretmenleri ve çocukları da mağdur etti. Bir sonraki yılın ödemesini yapan aileler bulunuyor. Karne günü olmasına rağmen herhangi bir etkinlik dahi düzenlenmedi. Ayrıca öğretmenlerin son aylara ait maaşlarının ödenmediğini öğrendik. Eğitim hakkı ve emek karşılığı ücretler gasp edilmiştir. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Velilerden Avukat Dilara Akdoğan Yelaldı ise kendisinin de mağdur olduğunu belirterek, “Karne almaya geldiğimizde ikinci dönem eğitimin olmayacağını öğrendik. Yaşananlar sadece maddi bir kayıp değil, çocuklarımız açısından da ciddi bir travma yarattı. Bu sürecin hukuki olarak takipçisi olacağız” diye konuştu.

Yelaldı ayrıca, okul sahibi O.K.’nin Mersin’in Tarsus ilçesinde işlettiği başka bir kreşin de geçtiğimiz haziran ayında aniden kapandığını ve oradaki velilerin de benzer şekilde mağdur edildiğini öne sürdü.

“Öğretmenlerin ve çocukların ağladığını gördük”

Karne günü yaşananları anlatan veli Huriye Özkan ise okula geldiklerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin ağladığını gördüklerini söyledi. Özkan, “Sebebini sorduğumuzda okulun kapanacağını öğrendik. Okul sahibi, ortaklarıyla yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle eğitimi son 5 aydır kendi imkânlarıyla sürdürdüğünü anlattı. Çıkmaza girilince polise haber verdik ve ardından şikâyetçi olduk” ifadelerini kullandı.

Çocukların psikolojisinin olumsuz etkilendiğini dile getiren Özkan, “Bu durum yalnızca para meselesi değil. Beş yaşındaki çocukların polis merkezinde bulunması kabul edilemez. Devlet okullarında kayıtlar kapalı, özel okullar ise çok pahalı. Aileler olarak ne yapacağımızı bilemez haldeyiz” dedi.