İstanbul Valiliği tarafından 39 ilçenin kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, tüm okullarda mescit açılması kararı verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talimatı verildi.

‘ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ’

“Öğrencilerimizin ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir” diye başlayan yazıda, “Öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir” denildi. Yazının devamı şöyle:

“Öğrencilerin ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışlarının en aza indirilerek eğitim süreçlerinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyesinde mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir.”

‘YENİ PLANLARDA OLSUN’

Yazıda, “Yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, mescit alanına yer verilmesi” gerektiği belirtildi.

Mevcut okullarda ise uygun alanların mescit alanı olarak dönüştürülmesi ve gereğinin yapılması istendi.