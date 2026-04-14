14-28 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin üzerinden yaklaşık üç yıl geçerken, Türkiye yavaş yavaş yeniden seçim atmosferine girmeye başladı.



Son seçimlerden birinci parti olarak ayrılan CHP ve iktidar partisi AKP, peş peşe açıklamalar ile seçim anketlerinde zirvede olduğunu iddia ederken, MDRaporlar tarafından yayınlanan çalışmada mart ayında hazırlanan 11 anketin ortalamasına yer verildi.



BİRİNCİ PARTİ DEĞİŞMEDİ



Anket sonuçlarına göre ilk sıradaki parti, yüzde 32,14 ile 31 Mart 2024 seçimlerinde olduğu gibi CHP olurken, ikinci sırada yüzde 31,9 oy oranı ile AKP yer aldı.



14 Mayıs genel seçimlerinde %25,35 oranında destek bulan CHP'nin, oylarında yaklaşık 6 puanlık ciddi bir sıçrama yaşandığı görülüyor. Bir önceki genel seçimde oyların %35,62'sini alan AKP'nin ise belirgin bir oy kaybı yaşaması ve CHP'nin 0,1 puan gerisine düşmesi, çalışmanın en dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.



BARAJI YALNIZCA 4 PARTİ GEÇEBİLİYOR





11 anketin ortalaması, siyasi partilerin baraj mücadelesine de ışık tutuyor. Tabloya göre, CHP ve AK Parti dışında Meclis'e girme barajını (yüzde 7) aşabilen sadece iki parti bulunuyor. DEM Parti ve MHP barajı geçerken, İYİ Parti kritik sınırın altında kalarak dikkat çekici bir düşüş sergiliyor.

Araştırma şirketlerinin mart ayı verilerinin ortalamasına göre baraj mücadelesi veren ve baraj altında kalan partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı: