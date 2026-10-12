İş dünyası tarihinin en büyük teknolojik kırılmalarından birini yaşıyor. Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin iş hayatına hızla uyum sağlaması, dünya genelinde milyonlarca çalışanın geleceğini tehdit ediyor. McKinsey Global Institute'un hazırladığı dev raporda, ABD'de 2035 yılına kadar tam 11 milyon kişinin mevcut mesleğini bırakarak farklı iş alanlarına kaymak zorunda kalacağı belirlendi. Süreçle birlikte 40 milyondan fazla yeni iş imkanı doğsa da geleneksel meslek gruplarındaki sert daralma milyonları korkutuyor.

OFİS ÇALIŞANLARINA YAPAY ZEKA DARBESİ

Teknolojik dönüşümün en ağır darbeyi vuracağı alanların başında masa başı ve idari destek görevleri yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon kişinin istihdam edildiği ofis sektöründe çalışma saatlerinin yüzde 81'inin otomasyon sistemlerine devredileceği bekleniyor. Şirketlerin insan gücüne olan talebinin ise bu alanda yüzde 38 oranında bıçak gibi kesilmesi bekleniyor.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ TARIM VE TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE

Raporda tarım, ormancılık ve teknoloji sektörlerinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Tarım ve balıkçılık alanında insan gücü ihtiyacının yüzde 43 oranında düşmesi beklenirken, bu oran rapordaki en yüksek düşüş beklentisi olarak dikkat çekti. Öte teknoloji ve analitik sektörünün de yapay zekadan olumsuz etkileneceği ve iş gücü talebinin yüzde 22 azalacağı belirtildi.

ÜRETİM, PERAKENDE VE YEMEK SEKTÖRÜ RİSK ALTINDA

Yapay zeka imalat, perakende ve hizmet sektörlerini de derinden vuracak. İmalat sektöründeki mesailerin yüzde 68'i, satış ve perakendede ise yüzde 67'si makinelerin kontrolünde olacak. Bu durum üretimde yüzde 25, perakendede yüzde 27'lik bir istihdam kaybı riskini beraberinde getiriyor. Finans sektöründe çalışan talebinin yüzde 18, yemek hizmetlerinde ise yüzde 31 düşeceği öngörülüyor. Ulaşım ve lojistikte yüzde 30, kurulum ve onarım işlerinde ise yüzde 15'lik bir gerileme öngörülüyor.

MEDYA VE HUKUK YAPAY ZEKAYA DİRENİYOR

İçerik üretiminde, medya ve eğlence sektöründe de çalışma saatlerinin yüzde 58’i otomasyon olması beklenirken insan dokunuşunun da olması nedeniyle çalışan talebindeki düşüş sadece yüzde 13 olacak. Hukuk alanında ise çalışma saatlerinin yüzde 47'si otomasyondan etkilenecek; ancak yapay zekanın dosya araştırmalarını üstlenmesi sayesinde avukatların stratejik değerlendirmelere daha fazla zaman ayıracağı ve istihdam kaybının yüzde 18'de kalacağı belirtiliyor.

MİLYONLARCA KİŞİ İŞ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALACAK

Raporun en dikkat çekici tespiti ise meslek değiştirmek zorunda kalacak kişilerin yaşayacağı uyum süreci oldu. Çalışanların yaklaşık yüzde 45'i yeni bir iş bulabilmek için sil baştan kapsamlı eğitimler almak, hatta başka bölgelere taşınmak veya daha düşük ücretli işleri kabul etmek durumunda kalabilir. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde ayakta kalabilmenin tek yolunun eleştirel düşünme, problem çözme ve sürekli öğrenme becerilerini geliştirmekten geçtiğini vurguluyor.