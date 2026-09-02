Her sabah kahvaltıda çay içmeden duramıyorsanız dikkat! Bilim insanları çay ile ilgili ezber bozan bir araştırmaya imza attı. Araştırmada çay ile damar sağlığı arasında ilginç bir bağlantı ortaya çıktı. Çayın, içinde bulunan özel bileşenlerle damar kireçlenmesine karşı koruduğu belirlendi.

ÇAY İÇENLERDE RİSK YÜZDE 36 DAHA DÜŞÜK

Edith Cowan Üniversitesi ve Batı Avustralya Üniversitesi öncülüğünde yapılan bilimsel araştırmada 80 yaşındaki 881 kadının beslenme ve damar röntgeni incelendi. Elde edilen veriler bilim insanlarını heyecanlandırdı. Her gün düzenli şekilde çay içtiği için flavonoid miktarı yüksek olan kadınlarda, önemli derecede damar kireçlenmesinin görülme olasılığının yüzde 36 oranında daha düşük olduğu tespit edildi.

Günde 2 ya da 6 fincan siyah çay içenlerin, hiç çay içmeyenlere göre yaygın damar kireçlenmesine yakalanma riskinin16 ile yüzde 42 arasında azaldığı ortaya çıktı.