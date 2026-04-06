Amerika Birleşik Devletleri’nin Pasifik Kuzeybatı bölgesinde çeyrek asırdır hizmet veren Blazing Bagels, finansal sürdürülebilirliğini yitirmesi üzerine tasfiye sürecine girdiğini açıkladı. Şirket yönetimi, beş perakende şubesi ile birlikte toptan satış operasyonlarının da kalıcı olarak durdurulduğunu bildirdi.

ÇALIŞANLARA E-POSTA İLE BİLDİRİM YAPILDI

Operasyonların bir gecede sonlandırılmasıyla birlikte, şirket çalışanlarının büyük bir kısmına iş akitlerinin feshedildiği bilgisi e-posta yoluyla iletildi. Personel kaynaklarından alınan bilgilere göre, kapanış kararı öncesinde çalışanlara herhangi bir ön uyarıda bulunulmadığı ifade edildi.

BORÇLAR VARLIKLARI AŞTI

İflas mahkemesine sunulan belgeler, şirketin içinde bulunduğu mali krizin boyutlarını göz önüne serdi.

Mevcut Nakit: 3.747 Dolar

Şirket Durumu: Borç yükünün toplam varlık değerini aşması nedeniyle teknik iflas.

Belgelerde, mevcut nakit miktarının işletmenin günlük personel giderlerini dahi karşılayabilecek seviyenin çok altında olduğu vurgulandı.

TASFİYE SÜRECİ VE ALACAKLILARIN DURUMU

Şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte, eldeki kısıtlı varlıkların öncelikli alacaklılar arasında paylaştırılması bekleniyor. Hukukçular, şirketin borç-varlık dengesizliği nedeniyle teminatsız alacaklıların ödemelerini alma konusunda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.