Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi.

15 katlı apartmanın 12'nci katındaki dairede yaşanan olayda Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile tartıştı. Tartışman kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Engin Yüce, eline geçirdiği bıçakla kız arkadaşı Çiftçi’yi boyun, karın ve bacak kısımlarından yaraladı.

31 yaşındaki Engin Yüce, daha sonra evin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri binanın önündeki otoparka düşen Yüce’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

10 KEZ BIÇAKLANDI

Ekipler daha sonra oturduğu daireye gitti. Eve giren polis ve sağlık görevlileri Çiftçi’yi kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 23 yaşındaki genç kadının 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği saptandı.

6 SAYFALIK İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Polisin evdeki incelemesinde Yüce tarafından yazıldığı öğrenilen 6 sayfalık intihar notu bulundu.

Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çiftçi ve Yüce'nin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.