Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi yakınlarında çıktı. İlk belirlemelere göre tarım arazisinde başlayan alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı.

7 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 3 yangın söndürme uçağı ve 7 helikopterle müdahale edilirken, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 itfaiye aracı söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Menteşe'nin Yenice Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 4 uçak ve 10 helikopterle havadan, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personelle karadan müdahaleyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.