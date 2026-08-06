14 Ağustos 1984: PKK Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla terör eylemlerine başladı. 42 yılda güvenlik görevlisi, sivil, asker, vatandaş 50 bin kişi öldü.

1 Ekim 2024: MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM açılışında DEM Partili vekillerle tokalaştı.

9 Ekim 2024: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP’ye destek verdi.

15 Ekim 2024: Bahçeli, Öcalan’a seslendi “örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” dedi.

22 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, Öcalan’ın gelip Meclis’te konuşmasını, örgüte siah bırak çağrısı yapmasını istedi.

23 Ekim 2024: PKK TUSAŞ’a saldırıyı üstlendi.

24 Ekim 2024: Yeğen Ömer Öcalan, İmralı’ya gitti.

4 Kasım 2024: Mardin, Batmanve Şanlıurfa-Halfeti Belediyesi’ne kayyum.

21-22 Kasım 2024: CHP’li Ovacık ve DEM’li Tunceli Belediyesi’ne kayyum.

7 Aralık 2024: Suriyet’de Esad yönetimi düştü.

2 Ocak 2025: DEM, Bahçeli’yi ziyaret etti.

22 Ocak 2025: Heyetin ikinci İmralı ziyareti.

4 Şubat 2025: Bakırhan: Öcalan, tarihi bir çağrı yapacak.

17 Şubat 2025: DEM, Neçirvan Barzani ile görüştü.

27 Şubat 2025: DEM Parti heyeti, İmralı’da ziyaret ettiği Öcalan’ın silah bırakma çağrısını okudu. Heyetin Öcalan ile çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı.

1-3 Mart 2025: DEM Parti İmralı Heyeti, çağrının ardından siyasi partilerle temaslarını sürdürdü.

5-7 Mayıs 2025: PKK, Irak’ın kuzeyinde 12. Kongresi’ni topladı.

12 Mayıs 2025: PKK, fesih kararını duyurdu.

5 Haziran 2025: TBMM’de açılım komisyonu kuruldu.

9 Temmuz 2025: Öcalan, örgütün 11 Temmuz’da başlaması beklenen silah bırakma süreci öncesinde video mesaj yayınladı. Bu, Abdullah Öcalan’ın 1999 yılından beri ilk videolu görüntüsüydü.

11 Temmuz 2025: Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarında 30 terörist sembolik olarak silah bıraktı. Aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat da vardı.

5 Ağustos 2025: TBMM’de “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” kuruldu.

3 Ekim 2025: Erdoğan TBMM açılışında DEM’lilerle samimi poz verdi.

18 Şubat 2026: TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak raporunu kabul etti. 51 milletvekilinden oluşan komisyon 128 kişi ve kuruluşu dinledi.

5 Ağustos 2026: AKParti ve MHP’nin hazırladığı kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.