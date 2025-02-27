Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim 2024 Salı günü yapılan açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleriyle tokalaştı. Ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda yeni yasama yılı açılışı sırasında Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım" yanıtını verdi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ve MGK toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim 2024’te Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Aynı gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Milli Güvenlik Kurulu Bildirisinde, "Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ve milli güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; ülkedeki ihtilafın, bölgemiz ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı belirtilmiştir" denildi.

"DEM’e uzattığım el ‘Türkiye partisi olun’ teklifidir"

MHP’nin 8 Ekim 2024’teki grup toplantısında ise Bahçeli, Bakırhan ile el sıkışmasına ilişkin, "DEM’e uzattığım el 'Türkiye partisi olun' teklifidir, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el 'Gelin teröre cephe alın' temenni ve teklifidir" dedi. MHP lideri ayrıca Bakırhan’ın elini sıkmasının doğaçlama olmadığını da vurguladı. Bahçeli bu durumu "iyi niyetli tutum" olarak değerlendirdi.

"DEM Parti zaten bir Türkiye partisi"

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında, Bahçeli’nin, "Türkiye partisi olun" çağrısına, "DEM Parti zaten bir Türkiye partisi" diye yanıt verdi. Barışın sağlanması için müzakereye hazır olduklarını vurgulayan Hatimoğulları, bunun için somut adımların atılması ve "yol temizliği" yapılması gerektiğini kaydetti.

Diyarbakır mitingini yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, 8 Ekim 2024’te, 9-14 Ekim arasında Öcalan’a yönelik "tecrit" uygulaması başta olmak üzere Kürt sorunundaki çözümsüzlüğü gündeme getirmek üzere planlanan 13 Ekim mitingi dahil her tür etkinliği ve kente giriş çıkışları yasakladı.

Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise partisinin 9 Ekim 2024’teki grup toplantısında, ittifak ortağı MHP’ye destek vererek, "Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz" dedi.

Diyarbakır’da yasaklanan mitingi nedeniyle 269 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliği, "kentin huzurunu bozacağı" gerekçesiyle İstasyon Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan "Özgürlük Mitingi"ni yasakmasına rağmen, 13 Ekim 2024’teki miting için aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu partililer biraraya geldi. Vatandaşlar, Yenişehir Ekenciler Caddesi, Bağlar Göçmenler Caddesi ile Yenişehir Eski Hal Kavşağı’nda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti'nin Diyarbakır'da yasaklanan mitingi nedeniyle 269 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bahçeli: teröristbaşı örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Ekim 2024’te partisinin grup toplantısında, terör örgütü lideri Öcalan’a seslenerek, "Türkiye’ye getirilirken, ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" dedi.

Bakırhan: Öcalan’ın tecridini kaldırın

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da aynı gün partisinin grup toplantısında, Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına, "Çağrının muhataplarına ulaşması için Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması gerekiyor" diyerek yanıt verdi. Bakırhan, "Sayın Bahçeli, Öcalan’ın ne söyleyeceğini, ne yapacağını biz de merak ediyoruz. O zaman tecridi kaldırın, Öcalan’ın kendi örgütüne, arkadaşlarına ne dediğini biz de izleyelim, görelim" diye konuştu.

Bahçeli: Gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında ise "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" diyerek, en önemli açıklamasını yaptı. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, bu açıklamasında, "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" diye konuştu.

TUSAŞ’a saldırıldı

23 Ekim 2024’te ise Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde terör saldırısı düzenlendi. Saldırıdan iki gün sonra, 25 Ekim 2024'te terör örgütü PKK, saldırıyı üstlendi.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’ı ziyaret ettiğini açıkladı

Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’da amcası Öcalan’la görüştüğünü sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’nde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

Yaşanan kayyum süreci

DEM Parti ile CHP'nin yaptığı "kent uzlaşısı" ile seçilen CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından 31 Ekim 2024’te belediyeye kayyum atandı. Belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy getirildi.

DEM Parti Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı

Devlet Bahçeli'nin, 26 Kasım 2024'te partisinin grup toplantısında, "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklamasının hemen ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını açıkladı.

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa-Halfeti Belediyesi’ne, 4 Kasım 2024’te kayyum atandı. Kayyum kararı belediyelere tebliğ edildi. Ahmet Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Mehmet Karayılan’ın yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu getirildi.

Suriye'de Esad rejimi düştü

Suriyeli cihatçılar, 7 Aralık 2024’te Şam’ı ele geçirdi ve Esad rejiminin devrildiğini duyurdu. Suriye Ordu Komutanlığı Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti. Cihatçılar, Şam’ı ele geçirmelerinin ardından bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Zalim Beşar Esad kaçtı. Şam’ı zalim Beşar Esad’dan kurtarıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14 Aralık 2024’te Türkiye’nin YPG’nin ortadan kaldırılması için kararlı olduğunu dile getirerek, "YPG’nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da feshedilirler. YPG elimine edilirken, bölgenin kadim şehirlerinde yaşayan, kadim Kürtlere, orada yaşayanlara bir zarar gelmemesi lazım. Çünkü YPG’nin Araplara yaptığı, Kürtlere yaptığı, her zaman için ortada" diye konuştu.

Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e, 21 Kasım 2024’te yargılandıkları ayrı davalarda "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla altı yıl üçer ay hapis cezası verildi. DEM Partili Tunceli Belediyesi ve CHP’li Ovacık Belediyesi’ne 22 Kasım 2024’te kayyum atandı. DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak görevden alındı, yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekili olarak atandı. Görevden alınan CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen getirildi.

İmralı’ya ilk ziyaret

Bahçeli’nin çağrısından bir ay sonra 28 Aralık 2024’te, Adalet Bakanlığı İmralı heyetinin başvurusunu onaylayarak, İmralı’da Öcalan’la görüşmesine izin verdi. Böylece heyet üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanıvekili Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gitti.

DEM Parti İmralı heyetinin 28 Aralık’taki ilk ziyaretinin ardından 29 Aralık 2024’te Öcalan’ın, "Tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir" mesajı paylaşıldı, Öcalan’ın çağrıya hazır olduğu vurgulandı.

İmralı heyetinin siyasi parti ve tutuklu siyasetçi ziyaretleri

İmralı heyetinin Öcalan görüşmesinin ardından 5-6-7 Ocak’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil TBMM’deki siyasi partiler ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

İmralı heyeti, 11 Ocak’ta da cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ Selçuk Mızraklı ve Leyla Güven ile görüştü.

Akdeniz Belediyesine kayyum ataması

İçişleri Bakanlığı, 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada, tutuklanan Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ı, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Bahçeli’den ikinci görüşme çağrısı

Bahçeli, 14 Ocak’taki grup toplantısında İmralı’ya ikinci görüşmenin yapılmasını ve çağrı gelmesi açıklamasında bulundu.

İkinci İmralı görüşmesi

İmralı heyeti, 22 Ocak’ta Öcalan'la ikinci görüşmesini yaptı. Görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapılacağı söylenilse de Bolu Kartalkaya Grand Otel’deki yangın nedeniyle açıklama kısa tutuldu.

Bahçeli: Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın

Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın silah bıraktırılması sürecine dair de "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrısını bir an evvel açıklaması samimi dileğimdir. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın" dedi.

Siirt Belediyesine kayyum

Siirt Belediyesi Eş Başkanı Sofya Alağaş'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının ardından 29 Ocak’ta Siirt Valisi Kemal Kızılkaya belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. DEM Parti Eş Genel Başkanları “hem kayyum hem çözüm olmaz” açıklaması yaptı.

Terör örgütü Kürdistan Halk Kongresi (KONGRA-GEL) Eş Başkanı Remzi Kartal, 31 Ocak’ta “Devlet, Önder Apo’ya bazı mesajları söylemesi konusunda ısrar ediyor. Önder Apo ise son derece net. Kürt sorunun çözümünde yasal altyapı oluşturulmadan, devletin talepleri çerçevesinde bir çağrının olmayacağını tutumuyla anlatıyor” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde "tarihi bir çağrı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 4 Şubat’taki parti grup toplantısında Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde "tarihi bir çağrı" yapacağını belirterek, “Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan’a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan’da” diye konuştu.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, 13 Şubat’ta Öcalan’dan kendilerine bir mektup ulaştığını belirterek, “Kürt sorununu savaş zemininden çıkarıp demokratikleşme zeminine çekmek için bir çalışma yürütüyor” dedi.

Terör örgütü PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, 7 Şubat’ta Öcalan'dan beklenen çağrı ve PKK'nin silah bırakma şartlarına ilişkin terör örgütünün yayın organı Medya Haber kanalında “Silah bırakmak için karar almaya ihtiyaç vardır. Mesela kongre kararı gereklidir. PKK kongresinin toplanması ve böylesi bir karar alması gerekir. Bunların hepsini kim yapabilir? Apo yapabilir, kongre çağrısı yapabilir; kongre toplanınca kongrede konuşabilir. Fiziki olarak orada bulunmasa da birçok kez mesajları ulaşabilir. Bu, sıradan bir konu değildir” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından İçişleri Bakanlığı, 15 Şubat’ta Vali Ozan Balcı’yı kayyum olarak atadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, "Herkes Öcalan’dan bir çağrının 15 Şubat’ta gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Ancak tam da böylesine sembolik bir günde Van’a kayyum atandı" dedi.

DEM Parti İmralı heyeti, 16-17-18 Şubat’ta ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani’yle, Süleymaniye kentinde ise Bafıl Talabani’yle görüştü.

HDK’ya soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) yönelik 18 Şubat’ta 10 ilde yapılan polis operasyonlarında aralarında siyasi parti yöneticileri, sendikacı, sanatçı ve gazetecilerin de yer aldığı 52 kişi gözaltına alındı. 21 Şubat’ta 30 kişi tutuklandı. HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, “Bu saldırılar barışa komplodur” derken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise “Ortağınız ve yürütme erki olan Sayın Erdoğan çözümün neresindedir, Sayın Bahçeli?” diye sordu.

Kayyum atamalarına devam edildi

İçişleri Bakanlığı, 24 Şubat’ta DEM Parti yönetimindeki Kağızman Belediyesi’ne ilçe kaymakamı Okan Daştan’ı kayyum olarak atadı.

Genişletilen İmralı heyeti üçüncü kez Öcalan’la görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, bugün Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’la birlikte üçüncü kez Öcalan’la görüştü. Bu görüşmenin ardından İstanbul Taksim Elite Otel’de Öcalan’ın, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" şeklindeki çağrısı okundu.