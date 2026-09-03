Milyarder iş insanı Richard Branson’ın 1978 yılında sadece bir kadını etkilemek için 180 bin dolara satın aldığı Britanya Virjin Adaları'ndaki Necker Adası, aradan geçen yaklaşık 50 yılda dünyanın en sıra dışı ve başarılı vahşi yaşam koruma merkezlerinden birine dönüştü.

Takvimler 1978 yılını gösterdiğinde, henüz 28 yaşında olan ve 8 yıllık mütevazı bir plak şirketini yöneten Richard Branson, hayatının en çılgın adımlarından birini attı.

Branson'ın amacı aslında tamamen romantikti: Etkilendiği bir kadını büyülemek için Britanya Virjin Adaları'nı ziyaret etmişti.

Durumu yanlış anlayan bir emlakçının ona adaları ücretsiz gezdirmesiyle başlayan süreç, bugün milyar dolarlık bir turizm ve doğa koruma efsanesinin doğuşuna zemin hazırladı.

O dönem 6 milyon dolar istenen ancak Branson’ın ısrarlı ve düşük bütçeli teklifleriyle bir yıl sonra 180 bin dolara el değiştiren Necker Adası, ilk bakışta tam bir fiyaskoydu. 74 dönümlük bu kara parçasında ne tatlı su kaynağı vardı, ne bir bina ne de çalılık ve kaktüs dışında tek bir yeşillik... Üstelik satış sözleşmesinde ağır bir şart yer alıyordu: Genç Branson, 4 yıl içinde buraya lüks bir tatil köyü inşa etmek zorundaydı.

Çıplak ve işlenmemiş bu araziyi yaşanabilir kılmak Branson ve ekibinin neredeyse on yılını aldı, ancak Necker Adası'nın asıl hikayesi, tesis tamamlandıktan sonra başladı.

Hızlı ve yapay bir büyüme yerine yavaş, bilinçli ve doğaya saygılı bir dönüşüm modeli benimsendi. Branson, başlangıçta sadece turistik bir vizyonla yaklaştığı adayı, zamanla dünyada gidecek başka yeri olmayan canlılar için güvenli bir limana dönüştürme tutkusuna kapıldı.

Dünyanın en güvenli "Nuh'un Gemisi"

Yaban hayatı Necker Adası’na tesadüfen gelmedi. Doğal yaşam alanlarında insan baskısı, habitat kaybı ve avcılık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan türler, koruma ekibi tarafından adaya özel olarak getirildi.

Adanın anakaradan izole yapısı, canlıları hastalıklardan ve yırtıcılardan korumak için kusursuz bir kalkan oluşturdu. Misafirlerin hayvanlarla teması katı kurallarla sınırlandırıldı ve tüm kontrol uzman veterinerler ile tam zamanlı bir yaban hayatı ekibine devredildi.

Bugün ada; Madagaskar'daki orman yangınları ve yıkımdan kaçan lemurlara, Seyşeller'in Aldabra atolünden getirilen dev kaplumbağalara, flamingolara, rengarenk makav papağanlarına ve nadir kaya kertenkelelerine ev sahipliği yapıyor. Toplamda 140'tan fazla tür, bu 74 dönümlük adada huzur içinde yaşıyor.

Doğa koruma uzmanları için bir projenin başarısı hayvan sayısı ile değil, doğum oranları ile ölçülür.

Necker Adası, bu alanda esaret altındaki koruma çalışmalarında nadir görülen bir dönüm noktasına ulaştı.

Hayvanlar artık adada sadece "hayatta kalmıyor", aynı zamanda burayı kendi evleri olarak kabul edip çoğalıyorlar. Bu başarının en büyük kanıtı 2021 yılında yaşandı.

Adanın koruma ekibi, yuvalarından yeni çıkmış ilk Aldabra dev kaplumbağa yavrularını keşfetti. Dışarıdan yeni hayvan takviyesine gerek kalmadan, tamamen doğal yollarla gerçekleşen bu üreme mucizesi, kaplumbağaların yaşam döngülerini Necker'da başarıyla tamamladıklarını tüm dünyaya kanıtladı.

Aynı başarı bugün Madagaskar lemurları ve flamingolar için de geçerli.Genç bir girişimcinin aşk uğruna attığı bütçe üstü bir adımla başlayan Necker Adası macerası, bugün milyarderlerin lüks bir tatil yeri olmanın çok ötesinde; gezegenin en nadir canlılarının soyunu sürdürdüğü, yaşayan, nefes alan profesyonel bir koruma alanı.

Richard Branson’ın kişisel bağlılığıyla şekillenen bu sabırlı dönüşüm hikayesi, insan eliyle doğanın nasıl yeniden canlandırılabileceğinin en somut ve ilham verici örneği olarak tarihe geçiyor.