AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP'nin boykot listesine soktuğu bir kitap markette kitap okurken fotoğraf paylaştı.

Gül'ün poz verdiği kitabın Doğan Avcıoğlu'nun "Türkiye'nin Düzen"i isimli eseri olması üzerine tarihçi Emrah Safa Gürkan, sosyal medya üzerinden "doğan avcıoğlu? nasıl ya" diyerek fotoğrafı alıntıladı.

Gül'ün poz verdiği kitap 1968'de yayımlanırken 'millî devrimci kalkınma modeli' denen bir tür devletçi-sosyalist bir ekonomi modelini konu ediniyor.

KİTAP TARTIŞMASI BAŞLADI

Abdülhamit Gül ise Emrah Safa Gürkan'a şu yanıtı verdi:

"Bir kitabı okumak, o kitabın fikriyatını bütünüyle benimsemek anlamına gelmez. Ne var ki siz, okumayı böyle gördüğünüz için kendi dar düşünce dünyanızın dışına çıkamıyor, toplumun farklı kesimleriyle sahici bir irtibat kuramıyorsunuz.

Biz kitap seçerken raflarda ideolojik ayrım yapmamayı kendimize şiar edindik. Bu sizi şaşırtmış olabilir ama düşünce geleneğimizin damarlarını da farklı bakış açılarını da dikkatle tetkik ederiz.

Bu sebeple her sözü dinler, her fikri anlamaya gayret eder, en doğrusuna ve en güzeline tâbi oluruz. Sizin yabancısı olduğunuz bu yaklaşım, bizim için sıradan bir okuma ahlakıdır.

Boykot çağrısı yaptığınız o kitapçıda her düşünceden, her ekolden eser bulunuyor. Çünkü fikir çeşitliliği; özgürlükçü, çoğulcu ve medeni bir toplumun işaretidir. Bunu anlamak ise faşizan zihniyetlerin harcı değildir."

Ünlü tarihçi Gürkan, AKP'li Gül'ün yanıtına karşılık Gül'ün paylaşımını alıntılayarak, "Bir kitapla poz vermek onunla bir mesaj yollamaktır" ifadelerini kullandı.

Gürkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"SUNİ MAĞDURİYETLER ÇIKARMAYIN"

Bir kitapla poz vermek onunla bir mesaj yollamaktır. Mensubu olduğunuz hükümetin ekonomik politikaları Doğan Avcıoğlu'nun savunduğu politikalarla tam tamına ters. Bunu şaşırtıcı bulurlar kusura bakmayın.

Size kimse kitabı okumadı demedi, bilgisiz demedi, "ne anlar" demedi. Foto için seçtiğiniz kitap bana ilginç geldi. Her şeyden suni mağduriyetler çıkarmayın.

MUSTAFA VARANK DA DAHİL OLDU

Son olarak Mustafa Varank Gürkan'ı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül üzerinden eleştirdi.

"O FOTOĞRAFI" AÇIKLADI

Emrah Safa Gürkan ise son zamanlarda X'te sürekli paylaşılan o fotoğraf hakkında açıklamada bulunarak şunları kaydetti:

"Bu Türkiye Bilimler Akademisi'nin ödül töreni. Türkiye'nin en üst akademik kurulu bana ödül vermiş. Hatta bir tane değil iki tane vermiş. AKP vermemiş, hükümet vermemiş, bilim adamları vermiş.

Ben bunu kimin elinden alacağımı seçemem. Ama sonra nasıl davranacağımı seçebilirim.

Bu ödülü aldıktan sonra AKP'de, hükümette görev mi yapmışım?

Her sene bir sürü akademisyen bu ve bunun gibi ödülleri alıyor. Tüba ve Tübitak bir araydı o sene ve gelmeyen sadece bir kişi vardı. Herkes tam tekmil oradaydı. Rektörünü de alıp gelmişti.

Koç Üniversitesi full oradaydı mesela; zira Tüba ödüllerinde hep çok başarılılar. Orası da mı AKP'li ;)

Bu tip safsataları bırakın kaç yaşında insanlarız.

Bir insan Doğan Avcıoğlu ile poz veriyorsa neoliberal bir hükümette bakanlık yapması şaşırtıcı olur."