İnsan hayatının tek bir anda nasıl baştan aşağı değişebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri İngiltere'nin Kent bölgesinde yaşandı. Yıllar süren ağır hastalıklar ve maddi imkansızlıklar yüzünden neredeyse her şeylerini kaybeden Desiree ve Wayne Home çiftinin kaderi, cebinde unutulan tek bir piyango biletiyle tamamen değişti.

Önce kanser, ardından iflas geldi

Çiftin zorlu sınavı 2008 yılında, o dönem 50 yaşında olan Desiree’ye üçüncü evre kolon kanseri teşhisi konulmasıyla başladı. Zorlu ameliyatlar ve kemoterapi sürecinde iki kez solunumu duran Desiree, günlerce yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Sağlığına kavuşmaya başladığı dönemde ise aileyi bu kez ağır bir ekonomik kriz vurdu. Hastalığı nedeniyle işini kaybeden Desiree'nin ardından eşi Wayne’in de işleri bozulunca düzenli gelirleri tamamen kesildi. Biriken borçları ödeyemeyen çift, yıllarca emek vererek aldıkları aile evlerini satmak zorunda kaldı ve küçük bir mobil eve (karavana) taşındı. Desiree o günleri "Tam anlamıyla dibe vurmuştuk" sözleriyle özetledi.

2 gün boyunca unutulan bilet mucizeyi getirdi

İşe giderken düzenli olarak piyango bileti alan Wayne, 2014 yılının Ağustos ayında aldığı bileti her zamanki gibi çekiliş akşamı kontrol etmeyi unuttu. Aradan iki gün geçtikten sonra cebindeki bileti fark edip numaraları kontrol ettiğinde ise gözlerine inanamadı. Ana çekilişte ikramiye çıkmamıştı ancak ek çekiliş kodları birebir eşleşiyordu.

Eşini boş yere heyecanlandırmamak için bileti cebine koyup işe giden Wayne, gün içinde eşini arayarak oturmasını istedi. Yaşadıkları onca felaketten sonra kötü bir haber alacağından korkan Desiree, eşinin 500 bin sterlin kazandıklarını söylemesiyle şoke oldu. Ancak asıl sürpriz, Wayne’in piyango şirketini arayıp bileti teyit ettirmesiyle ortaya çıktı. Kazandıkları gerçek tutar tam 1 milyon sterlindi.

Paraya rağmen çalışmayı bırakmadılar

Gelen büyük ikramiye sayesinde tüm borçlarını kapatan çift, kendilerine yeni bir ev aldı, çocuklarının geleceğini güvence altına aldı ve yıllardır hayalini kurdukları Maldivler tatiline çıktı.

Milyoner olmalarına rağmen çalışmayı tamamen bırakmayan ikiliden Desiree resepsiyonist olarak, Wayne ise şoförlük yaparak çalışmaya devam etti. Çift, paranın kendilerine lüksten ziyade kendi hayatları üzerinde karar verme özgürlüğü sağladığını belirtti.

Yaşadıklarını kitaplaştırdı

Desiree, yaşadıkları bu inanılmaz dönüşümü 2024 yılında yayınladığı "And Then" adlı otobiyografi kitabında kaleme aldı. Zor zamanlardan geçen insanlara umut olmak istediğini söyleyen Desiree, en karanlık anlarda bile köşeyi dönünce insanı neyin beklediğinin asla bilinemeyeceğini vurguladı.