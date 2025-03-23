23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, dün Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.

AVUKAT ÇİÇEK: SUÇLAMAYI BİLMİYORUZ



Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Avukat Cemil Çiçek, Ekrem İmamoğlu’na “Her Şey Çok Güzel Olacak” demesiyle tanınan müvekkilim Berkay Gezgin de dün akşam Saraçhane dönüşü gözaltına alındı.



Hala gözaltında tutuluyor. Suçlamayı bilmiyoruz.

Henüz üniversite öğrencisi pırıl pırıl bir genç olan Berkay kardeşimin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Herkes için hak, hukuk ve adalet!" ifadelerini kullandı.







