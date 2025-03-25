2019 yılında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlık seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin mimarı Berkay Gezgin, Saraçhane'de katıldığı eylemler sırasında gözaltına alınmıştı.

SON CÜMLESİ: BENİ UNUTTURMAYIN

Avukat Cemil Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Berkay'ın tutuklandığını duyurdu. Çiçek, “Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı. Kendisinin son cümlesi şu oldu: 'Lütfen beni unutturmayın!' Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! HER ŞEYE RAĞMEN HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK!