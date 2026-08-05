Tatilcilerin gözdesi olan her şey dahil otel konsepti, bir mutfak çalışanının internet ortamında paylaştığı şok edici itiraflarla yeniden tartışma konusu yaptı. Yıllarca bu sistemle çalışan bir aşçı, açık büfelerde sunulan yemeklerin arkasındaki çarpıcı süreçleri ve hijyen skandallarını maddeler halinde açıkladı.

ET VE BALIK YERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Eski çalışanın en dikkat çeken iddialarından biri et ve balık seçimleri üzerine oldu. Kırmızı et olarak genellikle çiğnendiğinde uzayan yapısıyla bilinen hindi etinin tercih edildiğini belirten aşçı, menülerde "tuzda kuzu balığı" olarak sunulan lezzetin arkasında aslında lezzet farkı gizlenmiş köpekbalığı eti olduğunu öne sürdü. Donmuş ürünlerde ise sudak, kalamar ve ahtapotun marine edilerek büfeye çıkarıldığı ifade edildi.

KALAN YEMEKLER BÖYLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Mutfaktaki geri dönüşüm süreçlerine de değinen aşçı, akşam büfesinden kalan tonlarca etin ziyan edilmediğini söyledi. Stajyerler tarafından üzerindeki eski sosu yıkanan etlerin, bambaşka bir sosla bağlanarak ertesi gün yeniden müşterilerin beğenisine sunulduğunu iddia etti. Ayrıca misafirlerin ilk sırada hücum ettiği devasa yaş pastaların bir kısmının, bir gün önceki artıkların yoğrulup krem şantiyle kaplanmasıyla elde edilen ve mutfakta "Doyuran" olarak adlandırılan tatlılar olduğunu belirtti.

MEZELERDE SKANDAL TAKTİKLER

Maliyeti düşürmek ve tokluk hissi sağlamak adına menülerin ağırlıklı olarak patates yemekleriyle donatıldığını vurgulayan eski çalışan, soğuk büfesi ve meze bölümü için ise ciddi hijyen uyarılarında bulundu.

Çiğ Köfte Yoğurma Yöntemi: Türk gecelerinde sunulan onlarca kiloluk çiğ köftelerin zaman kazanmak adına büyük kazanlarda, ayaklarına poşet geçiren stajyerler tarafından yoğrulduğu iddia edildi.

Mayonezli Mezeler: Kalabalık otellerde el temasının yüksek olduğu Rus salatası gibi mayonezli meze gruplarında hijyen standartlarının düşebildiği ve bakteri üremesine elverişli ortam oluştuğu savunuldu.

Şov Yemeklerini Tercih Edin: Aşçı, uzun kuyruklar oluşsa bile ızgara veya göz önünde anlık pişirilen şov yemeklerinin en güvenilir seçenek olduğunu vurgulayarak, dilimlenmiş yaş pastalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Not: İtiraflar sektördeki tüm işletmeleri kapsamamakta olup, hijyen ve kalite standartlarına sıkı sıkıya bağlı hizmet veren pek çok tesis mevcuttur.