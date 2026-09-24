Keşif, Tofta bölgesindeki askeri alanın genişletilmesi öncesinde yürütülen arkeolojik çalışmalar sırasında gerçekleşti. Daha önce aynı noktada eski bir çiftlik kompleksine ait yapı kalıntıları belirlenmişti. Son kazılarda iki yapının daha incelenmesiyle çiftliğin geçmişine ilişkin yeni bulgulara ulaşıldı.

METAL DEDEKTÖRÜ SİNYAL VERDİ

Arkeologlar yapılardan birindeki çalışmalarını tamamlamak üzereyken metal dedektörüyle son bir tarama yaptı. Temel taşlarından birinin yanında güçlü bir sinyal alınmasının ardından toprak dikkatlice kazıldı ve ilk olarak küçük bir gümüş sikke çıkarıldı. Temizlenen paranın üzerinde Roma İmparatoru Antoninus Pius'un portresi görüldü.

Aynı noktadan sinyal gelmeye devam edince kazı genişletildi. Sonunda 45 gümüş sikke ve bir altın yüzükten oluşan hazine gün yüzüne çıkarıldı. Sikkelerin Viking dönemine değil, Roma İmparatorluğu dönemine ait olması buluntuyu daha dikkat çekici hale getirdi.

5 İMPARATOR VE 4 İMPARATORİÇENİN SİKKELERİ ÇIKTI

İncelemelerde sikkelerin yaklaşık bir asırlık dönemde basıldığı belirlendi. Paraların üzerinde Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius ve Commodus olmak üzere beş Roma imparatorunun yanı sıra Sabina, Faustina I, Faustina II ve Lucilla'nın tasvirleri bulunuyor.

En eski sikkeler Trajan dönemine, en yenileri ise Commodus dönemine tarihleniyor. Buna karşılık araştırmacılar paraların basıldıktan yüzyıllar sonra bile kullanılmaya devam ettiğini düşünüyor. Uzman değerlendirmesine göre sikkeler Gotland'a muhtemelen 4. yüzyılda ulaştı ve 5. yüzyıla kadar dolaşımda kaldı.

Hazinenin yanındaki altın yüzük ise eserlerin ne zaman saklandığına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Yüzüğün biçiminin 5. yüzyılın ortalarındaki örneklerle uyuşması ve çiftlikte bulunan hayvan kemiklerinin tarihlendirilmesi, hazinenin MS 450 civarında gömülmüş olabileceğine işaret ediyor.

Hazinenin neden çiftliğin yanına gömüldüğü ve sahibinin neden geri dönüp almadığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak 45 gümüş sikke ile altın yüzüğün birlikte bulunması, yaklaşık 1600 yıl önce Gotland'da yaşayan insanların serveti ve Roma dünyasıyla kurdukları bağlantılar hakkında önemli ipuçları sunuyor.