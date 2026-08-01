Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde H.K.'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini hakim ve savcı olarak tanıttı.

‘ALTINLARINIZI İNCELEYİP GERİ VEREEĞİZ’

Şüpheli, yaşlı kadına evindeki altınların terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu ve inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Eve gönderilecek kişiye ziynet eşyalarını teslim etmesini isteyen dolandırıcılar, altınların kontrol sonrası geri verileceğini belirtti.

Söylenenlere inanan H.K., evine gelen kişiye yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altınlarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

JASAT 4 AY BOYUNCA TAKİP YAPTI

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini ve bağlantılarını belirledi. Bunun üzerine 29 Temmuz'da Denizli merkezli olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KURYELERİ İNTERNET İLANIYLA BULMUŞLAR

Soruşturma kapsamında dolandırıcıların kullandığı yöntem de ortaya çıktı. Şüphelilerin, evlerden altın ve para almak için kullandıkları kişileri internet üzerindeki "günlük dolgun ücretli iş" ilanlarıyla buldukları belirlendi.

Dolandırıcıların bu kişilere sahte hakim ve savcı kimlikleri vererek mağdurların evlerine gönderdikleri tespit edildi.

JANDARMADAN VATANDAŞLARA UYARI

Jandarma ekipleri, kendilerini kamu görevlisi, hakim, savcı veya polis olarak tanıtarak para ya da ziynet eşyası isteyen kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, bu tür durumlarda herhangi bir teslimat yapılmaması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.