Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Eskişehir’den Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarken, çiftçiler alevleri durdurmak için kendi imkânlarıyla seferber oldu.

Yangın ilk olarak Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne ulaştı. Köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

ÇİFTÇİLER ÇUKUR KAZDI

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini artırması ve nem oranının yüzde 20’ye kadar düşmesi, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Alevlerin tarlalarına ulaşmasını engellemek isteyen bazı çiftçiler, traktörlerle sınır hatlarına çukurlar kazdı. Yangın tehdidi altındaki bazı bölgelerde çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları da yangın hattından uzaklaştırdı.

NEM DÜŞTÜ RÜZGAR ARTTI

Yangın bölgesinde öğleden sonra rüzgar yeniden şiddetlendi. Bölgede nem oranı da yüzde 20'ye kadar geriledi. Bu durum, yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Yangının ilerlediği bölgelerdeki bazı çiftçiler, alevlerin ulaşmasını önlemek için tarla sınırlarına traktörlerle çukurlar açtı. Bazı çiftçiler, daha önce balyaladıkları samanları topladı.