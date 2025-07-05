Türkiye’nin farklı bölgelerinde bir haftadır orman yangınları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Buca, Ödemiş, Bursa Yenişehir, Eskişehir Seyitgazi, Balıkesir Savaştepe, Kahramanmaraş Andırın ve Çanakkale Çan ilçelerinde yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı’da devam eden yangınlarda ise büyük ölçüde kontrol sağlandığı, tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 12 ilde çıkan 65 orman yangınına ilişkin 44 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını duyurdu.

ÖDEMİŞ'TE 7 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının etkili olduğu bölgelerden biri olan İzmir’in Ödemiş ilçesinde ise tahliye edilen mahalle sayısı 7’ye yükseldi. Bölge halkından Engin Bek, “Şu an çok kötü, ciğerimiz yanıyor. Dağlarımız, bahçelerimiz yandı. Köseler ve Karadoğan köylerini boşalttılar. Alevler evlerimize kadar girdi” sözleriyle yaşanan durumu aktardı.

HATAY'DA YANGIN İKİNCİ GÜNÜNDE

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında çıkan yangına, ilk etapta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi müdahale etti.

Gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Payas ilçesinde yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Yangın nedeniyle gece boyunca 9 yaylada toplam 920 ev boşaltıldı, bin 870 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.