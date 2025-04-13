Düzenleme, 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlarken, 13 yaş altına erişimi tamamen yasaklamayı hedefliyor.
Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre oyun platformlarında çocuklara yönelik sohbet (chatbox) özellikleri kapatılacak ve yaş sınırlamaları zorunlu hale getirilecek.
Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda içerik yükleyiciler, yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşacak. Videolar, televizyonlardaki akıllı işaretler gibi “18+” veya “7+” şeklinde etiketlenecek.
Ailelere Eğitim ve Kısıtlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ebeveynlere çocuk mahremiyeti konusunda eğitim verecek. Çocuklarıyla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaşan (sharenting) ailelere yönelik kısıtlamalar getirilecek.
Bakanlık, “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasını hizmete sundu. Uygulama, gebelikten ilkokula kadar ebeveynlere rehberlik sunuyor ve uzmanlara anlık danışmanlık imkanı sağlıyor.
Dijital Bağımlılıkla Mücadele
Dijital bağımlılık ve siber zorbalıkla mücadele için Ruh Sağlığı Yasası hazırlanacak. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), yetişkinlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacak.
Sağlık Bakanlığı’nın sigarayı bırakma kampanyasına benzer şekilde sosyal medya hesapları açılarak iyi uygulamalar yaygınlaştırılacak.
Dijital Okuryazarlık Yenileniyor
Çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler için dijital okuryazarlık çalışmaları baştan sona yenilenecek. Amaç, dijital dünyadaki risklere karşı daha bilinçli bir toplum oluşturmak.