Çinli bir sürücü, Avrupa'ya uzanan hayalindeki yolculuk için ülkenin en lüks elektrikli SUV modellerinden biri olan Zeekr 9X'i satın aldı. Yolculuk sorunsuz ilerlerken, Kazakistan sınırını geçmesiyle birlikte araç adeta kendi kendini kilitledi.

Bu olay, geçen yıl eski model Fiat Marea'sıyla Avrupa'dan Japonya'ya kadar yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuk yapan İtalyan gezgin Fabio Belmone'nin macerasını yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 900 euroya satın aldığı Fiat Marea ile 80 günde Tokyo'ya ulaşan Belmone, aracının basit mekanik yapısı sayesinde yol boyunca herhangi bir ülkede kolayca tamir edilebildiğini söylemişti.

Çinli sürücü Bay Liu ise aynı macerayı bu kez ters yönde gerçekleştirmek istedi. Avrupa'ya doğru yola çıkan Liu, tercihini Çin'in en gelişmiş ve lüks SUV modellerinden biri olan Zeekr 9X'ten yana kullandı.

Yaklaşık 61 bin euro fiyat etiketine sahip Zeekr 9X, Çin'de sunulan en iddialı elektrikli SUV'lar arasında yer alıyor. Uzun menzilli elektrikli sürüş sunan model, Çin pazarında 1.300 beygir gücüne kadar çıkan bir güç üretiyor. Avrupa'da ise 897 beygirlik versiyonuyla satışa sunuldu.

Aracın öne çıkan yönlerinden biri de teknolojik donanımı. Altı bağımsız koltuğa sahip kabin, hareketli bir yaşam alanına dönüşebiliyor. Isıtma, havalandırma ve masaj özellikli koltuklar karşılıklı konumlandırılabiliyor. Kabinde 32 hoparlör, iki adet 16 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve arka yolcular için tavandan açılan 17 inçlik üçüncü bir ekran bulunuyor.

Sınırı geçince sistem kilitlendi

Bay Liu'nun yolculuğu, Kazakistan sınırını geçtikten kısa süre sonra beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Aracın kaputu açılmaz hale gelirken birçok elektronik fonksiyon da devre dışı kaldı. Şarj portu ve yakıt deposu kapağı açılamadı, çeşitli yazılım sistemleri çalışmayı bıraktı.

CarNewsChina'nın aktardığına göre sorun, aracın GPS tabanlı hırsızlık önleme sisteminden kaynaklandı. Sistem, aracın Çin sınırları dışına çıktığını algılayınca güvenlik protokolünü devreye soktu. Uyarıların ardından aracın birçok özelliği otomatik olarak kilitlendi. Sürücü yaklaşık 30 saat boyunca yoluna devam edebilmek için çözüm aradı.

Bayi sistemi devre dışı bırakmadı

Çinli üretici, aracın tamamen kullanılamaz hale gelmediğini, sürüşe devam edilebildiğini açıkladı. Şirket, yakıt deposu ve şarj portunun belirli düğmelere basılı tutularak açılabildiğini, bu bilginin araç sahibinin kullanım kılavuzunda yer aldığını belirtti.

Bay Liu ise Çin'den ayrılmadan önce bu güvenlik sisteminin farkında olduğunu ve bu nedenle bir bayiye başvurduğunu söyledi. Normal şartlarda bayilerin, gerekli belgeleri kontrol ettikten sonra yurt dışına çıkacak araçlarda GPS tabanlı güvenlik kilidini devre dışı bırakması gerekiyor. İddiaya göre bu işlem yapılmadığı için araç sınırı geçer geçmez güvenlik protokolünü çalıştırdı.

Sorun, üreticinin uzaktan gönderdiği bir OTA (kablosuz yazılım) güncellemesiyle çözüldü. Aktivasyon kodunun yüklenmesinin ardından hırsızlık önleme sistemi devre dışı bırakıldı ve Zeekr 9X yolculuğuna kaldığı yerden devam edebildi.