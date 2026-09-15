Ormanların içindeki gölde yaklaşık 1 yıl süren çalışmayla oluşturulan yerleşim, tamamen bambu ve ahşaptan inşa edildi. Yapım sürecinde elektrik, makine, çivi veya endüstriyel yapı malzemesi kullanılmadı.

YÜZEN KÖYÜ NASIL İNŞA ETTİ?

Yerleşimin tamamı geleneksel marangozluk yöntemleri ve el işçiliğiyle hazırlanan yüzer platformlar üzerine kuruldu. Bambu; zeminlerden duvarlara, çatılardan platformlara kadar yapıların temel malzemesi olarak kullanıldı. Yüzer sistem, göldeki su seviyesinin sel veya kuraklık dönemlerinde değişmesine uyum sağlayabilecek şekilde oluşturuldu.

Yerleşim için su yüzeyinin seçilmesinde bölgedeki ıslak arazi koşulları ve vahşi yaşam etkili oldu. Göl aynı zamanda burada yaşayan kişi için sürekli bir besin kaynağı sağladı. İlk yüzer yapı zamanla yemek pişirme, dinlenme, depolama ve gıda üretimi için farklı bölümlerin bulunduğu küçük bir yerleşime dönüştü.

YİYECEĞİNİ NASIL ÜRETİYOR?

Platformun bir bölümü göle entegre edilen havuzda balık yetiştiriciliği için ayrıldı. Böylece sürekli balık avına çıkmadan düzenli bir besin kaynağı oluşturuldu. Yerleşimde ayrıca yüzen bahçeler kuruldu. Organik kompost ve çevrede bulunan doğal kaynaklar kullanılarak sebze, meyve ve pirinç yetiştirilmeye başlandı.

ELEKTRİK VE MAKİNE KULLANMADAN YAŞIYOR

Yerleşimdeki günlük faaliyetler insan gücü ile su, ateş ve yerçekimi gibi doğal kaynaklardan yararlanılarak gerçekleştiriliyor. Elektrik şebekesi, motor veya teknolojik altyapı kullanılmıyor. Yaklaşık 1 yılda kurulan yüzen yerleşim, gıda üretiminden barınmaya kadar temel ihtiyaçların göl ve çevresindeki doğal kaynaklardan karşılandığı bir yapıya dönüştü.