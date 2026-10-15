Unutulmaya yüz tutmuş bir çiftliği organik avokado bahçesine dönüştürüp milyonlarca dolara satmak Hollywood senaryolarını aratmıyor. Ünlü oyuncu Sandra Bullock, San Diego’nun kuzeydoğusundaki Valley Center tepelerinde yer alan kırsal mülkünü 5,6 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 276,7 milyon TL) satarak bu senaryoyu gerçeğe dönüştürdü.

Dışarıdan bakıldığında şöhret ve avokado modasının birleştiği bir şans gibi görünen bu işlem, arkasındaki stratejiyle dikkat çekiyor. Organik bir avokado bahçesi, nitelikli bir konut ve esnek kullanıma uygun arazilerin bir araya gelmesi, kırsal bir mülkün değerini katlama potansiyelini gözler önüne seriyor.

YATIRIMI ÖNE ÇIKAN 3 TEMEL RAKAM

Sandra Bullock, 2007 yılında Valley Center’da yaklaşık 37 hektarlık (91 dönüm) bir çiftliği 2,725 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 134,6 milyon TL) satın aldı. Mülk, satın alındığı dönemde üç parsele bölünmüş ticari narenciye ve avokado koruluklarının yanı sıra 550 metrekarelik dört odalı Adobe Ranch tarzı tek katlı bir ana evi barındırıyordu.

Eylül 2022’de 6 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 296,5 milyon TL) fiyatla satışa çıkarılan mülk, üç hafta içinde teklif aldı ve kasım ayı başında 5,6 milyon dolara (güncel kurla yaklaşık 276,7 milyon TL) el değiştirdi. Bu satışla birlikte masraflar, vergiler ve bakım giderleri hariç tutulduğunda brüt 2,875 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 142,1 milyon TL) kâr elde edildi ve mülkün değeri %105,5 oranında artış gösterdi.

DEĞER ARTIŞINI SAĞLAYAN FAKTÖRLER

Gayrimenkulün değerindeki artış sadece fiziki iyileştirmelerden değil, bütünsel bir planlamadan kaynaklanıyor. Arazide mevcut olan bahçeleri organik tarıma dönüştüren Bullock; yaklaşık 1.200 sertifikalı organik avokado ve narenciye ağacını bir sulama göletiyle destekledi. Yürüyüş yolları düzenlendi, zeytin ağaçları dikildi, mülke havuz, spa ve konuk evi eklendi. Ana binanın içi ise modern mutfak ve akıllı ev sistemleriyle yenilendi.

Üç ayrı parsele ayrılmış olan arazi yapısı; ana konut, misafirhane, tarımsal faaliyet veya binicilik gibi farklı kullanım alanlarına imkan tanıdı. Hem yaşam kalitesi hem de gelir getiren bir üretim modeli sunan bu yapı, alıcılar ve finans kuruluşları için cazip bir yatırım profili oluşturdu.

AKDENİZ İKLİMİNDE AVOKADO YETİŞTİRİLİR Mİ?

Avokado ağacı, soğuk iklimlere ve kış donlarına karşı hassas yapısıyla biliniyor. Açık alanda avokado yetiştiriciliği, ancak mikroklima özelliği gösteren ılıman bölgelerde, don riskinin düşük olduğu mikro alanlarda mümkün olabiliyor.

Bununla birlikte, üretimin sürdürülebilirliği için güvenilir su kaynaklarının ve sulama altyapısının sağlanması gerekiyor. Avokado yetiştiriciliğinde ticari ürün alabilmek için 7 ila 10 yıllık bir süreç gerekirken; zeytin, bağcılık veya narenciye gibi bölgeye uygun diğer ürünler de kırsal mülklerin değerini artırmada alternatif olarak değerlendiriliyor.