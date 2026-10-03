Birçok genç gibi okulunu bitirip standart bir iş hayatına girmeyi planlayan Iker, 20’li yaşlarının başında geleceğe dair tüm planlarını sorgulamaya başladı. Yaşamak için gerçekten ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu kendine soran genç adam, eğitimi yarıda bırakıp şehri terk etti ve kırsalın yolunu tuttu. Yaklaşık 2 yıldır ormanda yaşayan Iker, giderlerini sıfıra yakın seviyeye indirerek ezber bozan bir yaşam modeline imza attı.

TEK KURUŞ FATURA ÖDEMİYOR

El Español sitesine verdiği röportajda yaşam felsefesini anlatan Iker, "Bana göre en zengin insan en çok şeye sahip olan değil, en az şeye ihtiyaç duyan kişidir" sözleriyle dikkat çekiyor. Kurduğu düzende şebeke elektriği kullanmayan genç adam, tüm enerji ihtiyacını kendi güneş panelleriyle karşılıyor. Su ihtiyacını ise arazisindeki kuyudan temin ediyor. Ayrıca keçi, tavuk ve ördek gibi hayvanlar yetiştirerek gıda ihtiyacının büyük bir kısmını kendisi üreten Iker, market alışverişlerini neredeyse tamamen hayatından çıkardı.

"PARAMIZ OLABİLİR AMA KENDİ İŞİMİZİ YAPAMIYORSAK BAĞIMLIYIZ"

Modern yaşamın insanı en temel becerilerden uzaklaştırdığını savunan Iker, gıda, su ve enerji gibi ihtiyaçları tamamen dışarıya devretmenin ciddi bir bağımlılık yarattığı görüşünde. Çok fazla paraya sahip olmanın gerçek bir özgürlük getirmediğini belirten genç adam, kendi işini yapabilmenin önemli olduğunu belirtti. Iker, "Çok paranız ve büyük bir mali özgürlüğünüz olabilir; ancak kendiniz için hiçbir şey yapmayı bilmiyorsanız, hayatınız başkalarına bağlı kalacaktır" dedi.

KENTSEL MODELİN KISIR DÖNGÜSÜNE ELEŞTİRİ

Faturaları ve gıda masraflarını karşılamak için haftanın büyük bölümünü çalışarak geçiren şehir insanının kısır bir döngüde olduğunu ifade eden Iker, sürekli daha yüksek gelir elde etmek yerine ihtiyaçları azaltmanın ve pratik beceriler kazanmanın daha sürdürülebilir olduğunu belirtiyor.

Bu yaşam tarzının herkes için uygun bir reçete olmadığını, ciddi bir emek ve zaman gerektirdiğini de ekleyen 23 yaşındaki genç, kendi özgürlüğünü en az şeyle yetinebilmek üzerine inşa etmeye devam ediyor.