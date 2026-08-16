AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, megakentteki sitelerin dörtte birinde örgütlenme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, hedeflerinin sonbahara kadar tüm sitelerde varlık göstermek olduğunu açıkladı. Özdemir ayrıca, vatandaşların taleplerini anlık takip etmek için yapay zekâ destekli yeni bir sistemin de devreye alındığını duyurdu.

HER SİTEYE GİRECEKLER

Konuk olduğu televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Özdemir İstanbul'da giderek artan siteleşme oranına dikkat çekti. Özdemir, partinin yeni stratejisinin merkezine bu yaşam alanlarını koyduklarını ifade etti. Geliştirilen yeni yapılanma kapsamında, her sitenin kendi içinden ve tamamen o sitenin sakinlerinden oluşan bir AKP yöneticisi ile yönetim ekibi belirleniyor. Şu an itibarıyla İstanbul'daki sitelerin yaklaşık yüzde yirmi beşinde bu teşkilatlanma süreci tamamlanmış durumda. İl başkanlığının ana hedefi ise, sonbahar ayları başlamadan İstanbul'daki tüm sitelerde parti temsilciliğini aktif hale getirerek örgütlenmeyi tamamlamak.

MAHALLELERE "HAMİ", SOKAKLARA "GÖNÜLLÜ"

AKP'nin yeni teşkilat şeması sadece sitelerle sınırlı kalmıyor; mahalle ve sokak düzeyinde uygulanan, doğrudan temasa dayalı yeni stratejiler de sahada yerini alıyor. "Mahalle Hamisi" adı verilen sistemle eski ve mevcut bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanları İstanbul'daki mahallelerden sorumlu tutuluyor. Bu modelin şu an itibarıyla mahallelerin üçte ikisinde başarıyla uygulandığı belirtiliyor. Sokak düzeyinde ise vatandaşlarla doğrudan ve kesintisiz bağlantı kurmak amacıyla tam yüz otuz bin "sokak gönüllüsü" aktif olarak görev yapıyor.