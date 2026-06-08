Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte termometreler hızla yükselmeye başladı. Tatil planları, deniz ve güneş keyfi herkesin odağındayken, uzman isimlerden arka arkaya kritik uyarılar geliyor. Sıcak hava dalgalarının sadece "terlemekten" ibaret olmadığını belirten hekimler ve sağlık otoriteleri, görünmez tehlikelere karşı alarm veriyor.

YAZ AYLARINDA SICAK HAVA RİSK TAŞIYOR

Sıcaklıklar yükseldiğinde insan vücudu kendi iç ısısını dengede tutabilmek (36.5°C civarında sabitlemek) için normalden çok daha fazla mesai harcar. Bunu yapabilmek için damarlar genleşir, kalp atışı hızlanır ve ter bezleri tam kapasite çalışmaya başlar. Ancak hava sıcaklığı ve nem oranı kritik seviyeleri aştığında, vücut kendi kendini soğutamaz hale gelir. İşte uzmanların tam da bu noktada altını çizdiği, sağlığımızı doğrudan tehdit eden o gizli tehlikeler ve almamız gereken hayati önlemler:

SAAT 11:00 İLE 16:00 ARASINA DİKKAT EDİN

Güneş ışınlarının dünyaya en dik açıyla ulaştığı bu saatler, uzmanların en kırmızı çizgisidir. Bu zaman diliminde dışarıda bulunmak, vücudun ısı dengesi sistemini altüst ederek güneş çarpmasına yol açabilir.

Mecbur kalmadıkça bu saatlerde açık havaya çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız mutlaka geniş siperlikli şapka, UV filtreli güneş gözlüğü kullanın ve dışarı çıkmadan 20 dakika önce en az 30, ideal olarak 50 faktörlü güneş kremini cildinize uygulayın.

SUSUZLUK BAŞLI BAŞINA KRİZ SEBEBİ

Pek çok insan sadece ağzı kuruduğunda suya yönelir. Oysa uzmanlar, susama hissinin vücudun aslında çoktan dehidrasyona (susuzluğa) girdiğinin bir alarm sinyali olduğunu söylüyor. Aşırı terleme ile sadece su değil, sodyum ve potasyum gibi hayati mineraller de kaybedilir.

Yanınızda her zaman bir matara bulundurun ve susamasınız bile saat başı birkaç yudum su için. Günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye özen gösterin. Vücuttan daha fazla su atan alkollü, aşırı şekerli ve asitli içecekler yerine maden suyu veya ev yapımı az tuzlu ayranı tercih edin.

FAVORİ GIDALARINIZ BAKTERİ TAŞIYOR OLABİLİR

Sıcak hava, mikroorganizmalar ve bakteriler için kusursuz bir üreme ortamıdır. Kışın saatlerce dışarıda kalsa bile bozulmayan yiyecekler, yazın oda sıcaklığında bir saat içinde birer bakteri bombasına dönüşebilir. Özellikle tavuk, mayonez, süt ürünleri ve açıkta satılan dondurmalar ilk sırada yer alıyor.

Pişen yemekleri oda sıcaklığında soğutmak için saatlerce bekletmeyin, hızla buzdolabına kaldırın. Sokakta, açıkta, güneş altında sergilenen hiçbir gıdayı satın almayın. Tatilde açık büfe restoranlarda uzun süre sıcakta bekleyen mezelerden uzak durun.

LEJYONER HASTALIĞINA KARŞI TETİKTE OLUN

Dışarıda 35 derece sıcaklık varken içeriyi 18 dereceye sabitlemek kulağa hoş gelse de, bu keskin ısı farkı vücut direncini anında çökertebiliyor. Üstelik bakımı yapılmayan klimalar, akciğerlerde ciddi zatürreye yol açabilen Lejyoner Hastalığı (bir tür bakteri enfeksiyonu) riskini barındırıyor.

İç mekan sıcaklığını dışarıdaki havadan en fazla 6-7 derece düşük ayarlayın (ideal olanı 22-24°C'dir). Klimanın üflediği hava akımının doğrudan üzerinize gelmesini engelleyin ve her yaz başında klima filtrelerini mutlaka temizletin.

ZAMANLAMA O KİŞİLERDE HAYAT KURTARIYOR

Sıcak dalgaları genç ve sağlıklı bireyleri halsiz bırakırken; 65 yaş üstü büyüklerimiz, bebekler, kalp, tansiyon, şeker ve astım gibi kronik hastalığı olanlar için hayati risk taşır. Kan akışının ve tansiyonun dengelenmesi için kalbin yazın daha fazla çalışması gerekir, bu da kalp krizlerini tetikleyebilir.

Risk grubundaki kişilerin yaz aylarında ağır fiziksel aktivitelerden ve spordan kaçınması gerekir. İlaç saatleri asla aksatılmamalı ve vücudu sıkmayan, terletmeyen, açık renkli pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

Yaz aylarının tadını çıkarmak, sağlığınızı riske atmak anlamına gelmez. Vücudunuzun verdiği sinyalleri (baş dönmesi, aşırı halsizlik, mide bulantısı) dinleyin ve bu basit önlemleri günlük rutininiz haline getirin.