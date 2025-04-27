Beyaz TV’de fay hatlarını yorumlayan Oytun Erbaş’ın açıklamaları bir kez daha ağızları açık bıraktı.

DALGA GEÇER GİBİ ANLATTI...

Erbaş canlı yayında bir deprem uzmanı rolüne bürünerek yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere İstanbul’da 1509’da deprem olmuş. Osmanlı tarihine geçmiş. Bazılar 5 bin bazıları 10 bin insanın öldüğünü söylüyor.

'YIKICI OLMASI LAZIM, 6 OLMASI LAZIMMIŞ...'

İkinci deprem 1760’ta olmuş. Şu anki büyük İstanbul depremi değil. Bugün olmayacak, yarın olacak, 2030’da 2040’ta olacak. Bazıları buna 250 yıllık simetri diyor. Eğer toplarsanız bölerseniz 2030’a denk geliyor. İstanbul’da küçük böyle depremler olacak. 5, 4, 6; yıkıcı olması lazım 6 olması lazımmış.

Hissedilmesi için de 3 olması lazımmış. Ben İstanbul’da 3,4,5 büyüklüğünde deprem bekliyorum. Küçük depremler olabilir. Yıkıcı olmayacak. İstanbul depremi bir gün olacak.'

'BU KADAR SEVİYESİZLİK ÇOK FAZLA'

Sosyal medyada Oytun Erbaş'ın deprem uzmanlığına soyunmasına tepkiler geldi. İşte o tepkilerden bazıları...