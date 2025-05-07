1. İKİZLER

HIZLI DÜŞÜNÜR, HIZLI YARGILAR

Zekasıyla öne çıkan İkizler burcu, çoğu zaman karşısındakini dinlerken bile zihninde başka cümleler kurar. Bu da anlatılmak istenenle anladığı şeyin farklı olmasına neden olur. Kimi zaman “Ben öyle demedim ki!” cümlesinin muhatabı olabilirler.

2. BALIK

SEZGİYLE ALGILAR, DUYGUYLA YORUMLAR

Duygusallığın temsilcisi Balık burcu, bir bakışı, bir tonlamayı ya da kısa bir mesajı saatlerce düşünebilir. Gerçekle hissettikleri karıştığında ise kendilerini içsel bir çıkmazda bulabilirler. “Sana öyle geldi belki” cümlesi, Balıkların sık duyduğu cümlelerdendir.

3. YAY

GERÇEKLERİ POZİTİF FİLTREYLE SÜZER

Yay burcu iyimserliğiyle tanınır ama bu iyimserlik bazen olayları hafife almasına neden olabilir. Ciddi bir eleştiriyi şakayla karıştırabilir ya da önemli bir uyarıyı “beni seviyor o yüzden söylüyor” şeklinde anlayabilir. Bu da onu gerçeklikten uzaklaştırabilir.

4. YENGEÇ

HER ŞEYİ KİŞİSELLEŞTİRİR

Yengeç burcu için basit bir espri bile duygusal bir yaraya dönüşebilir. Aşırı hassas doğası nedeniyle çoğu zaman “Bunu neden bana söyledi?” diye düşünür. Tepki vermese de içine atar, kırılır ve bunu ifade etmekte zorlanır.

5. KOVA

HER CÜMLENİN ALTINDA ANLAM ARAR

Zihinsel derinliği ve analitik yapısıyla tanınan Kova burcu, çoğu zaman sıradan bir cümlede bile farklı anlamlar arar. Bu da basit bir konuşmayı karmaşık hale getirebilir. Fazla analiz, iletişimi sekteye uğratabilir.