1. İKİZLER
HIZLI DÜŞÜNÜR, HIZLI YARGILAR
Zekasıyla öne çıkan İkizler burcu, çoğu zaman karşısındakini dinlerken bile zihninde başka cümleler kurar. Bu da anlatılmak istenenle anladığı şeyin farklı olmasına neden olur. Kimi zaman “Ben öyle demedim ki!” cümlesinin muhatabı olabilirler.
2. BALIK
SEZGİYLE ALGILAR, DUYGUYLA YORUMLAR
Duygusallığın temsilcisi Balık burcu, bir bakışı, bir tonlamayı ya da kısa bir mesajı saatlerce düşünebilir. Gerçekle hissettikleri karıştığında ise kendilerini içsel bir çıkmazda bulabilirler. “Sana öyle geldi belki” cümlesi, Balıkların sık duyduğu cümlelerdendir.
3. YAY
GERÇEKLERİ POZİTİF FİLTREYLE SÜZER
Yay burcu iyimserliğiyle tanınır ama bu iyimserlik bazen olayları hafife almasına neden olabilir. Ciddi bir eleştiriyi şakayla karıştırabilir ya da önemli bir uyarıyı “beni seviyor o yüzden söylüyor” şeklinde anlayabilir. Bu da onu gerçeklikten uzaklaştırabilir.
4. YENGEÇ
HER ŞEYİ KİŞİSELLEŞTİRİR
Yengeç burcu için basit bir espri bile duygusal bir yaraya dönüşebilir. Aşırı hassas doğası nedeniyle çoğu zaman “Bunu neden bana söyledi?” diye düşünür. Tepki vermese de içine atar, kırılır ve bunu ifade etmekte zorlanır.
5. KOVA
HER CÜMLENİN ALTINDA ANLAM ARAR
Zihinsel derinliği ve analitik yapısıyla tanınan Kova burcu, çoğu zaman sıradan bir cümlede bile farklı anlamlar arar. Bu da basit bir konuşmayı karmaşık hale getirebilir. Fazla analiz, iletişimi sekteye uğratabilir.