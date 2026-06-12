İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin her sözü ve icraatı olay oluyor. Çiftçi, 10 Şubat’ta Erzurum Valisi olarak görev yaparken İçişleri Bakanlığına atandı. Çorum Valisi olduğu Şubat 2021de ise, Milli Mücadele döneminde işgalcilerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın mezarını ziyaret edip anma törenine katıldı. “Sokak köpeklerini sıfırladık” açıklaması yaptı, makam odasına Abdülhamit tablosu astı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Abdülhamit’e benzetti.



Çiftçi, Bakan koltuğunda otururken başka bir ülkenin şehrinde vali olmak istedi ve “Niyazım şuydu, Rabb’im bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et” dedi. Bakan olduktan sonra makam odasına Sultan 2. Abdülhamid portresini de asan Çiftçi, Abdülhamit’e şahsi sevgisi olduğunu söyledi.





MEMLEKET TEKSAS'A DÖNDÜ, BAKANIN GÖZÜ KUDÜSTE



İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Bakan Çiftçi’yi, “Kudüs’e vali bulurlar merak etme. Sen artık Vali değil Bakansın. Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olmak, hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Sokaklar güvensiz, asayiş sorunları diz boyu. Çeteler mahalleleri işgal etmiş’’ diyerek eleştirdi.







