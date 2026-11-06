Piyasalarda kaydedilen fiyat düzeltmelerinin ardından değerli metallere ilişkin projeksiyonlarını güncelleyen ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki iki yıla ait altın hedeflerini düşürdü. Bankanın yayımladığı son analizde, ons başına altın fiyatı öngörüleri her iki takvim yılı için de 500 doların üzerinde aşağı çekildi. Yeni değerlendirmeye göre Goldman Sachs, 2026 yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 4.650 dolardan 4.150 dolara düşürdü. Benzer şekilde, 2027 yıl sonuna ilişkin beklenti de 5.400 dolar seviyesinden 4.800 dolara revize edildi. YÜKSEK FAİZ VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI Tahmin revizyonunun gerekçelerine yer verilen banka analizinde, küresel faiz ortamına işaret edildi. Politika faizlerinin öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde seyretme ihtimalinin, getiri sağlamayan bir varlık olan altının yatırımcı talebi üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Analizde ayrıca, döviz piyasalarındaki güçlü ABD doları seyrinin de emtia fiyatları üzerinde satış baskısı yaratabileceği kaydedildi. Bankanın yayımladığı değerlendirmede, piyasa dinamikleri içinde yeterince fiyatlanmayan ek eğilimlerin bulunduğu aktarılmakla birlikte, bu unsurlara ilişkin ayrıntılı veri paylaşılmadı.

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