Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ahbap Derneği’ne yönelik adli süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı rapor, dernek yöneticilerinin hesap hareketlerindeki çarpıcı bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, soruşturmadaki iddialara göre, derneğin kurucusu Haluk Levent'in, çalışanlarının IBAN bilgilerini kullanarak para akladığı ve yasa dışı bahis faaliyetlerine fon aktardığı öne sürülüyor. Bu çerçevede, emniyet birimlerince hesapları mercek altına alınan dernek yöneticisi Zafer Yay’ın hesap hareketleri incelendiğinde, kamuoyunun daha önce başka bir büyük davadan hatırladığı Eytaş Kuyumculuk şirketiyle yollarının kesiştiği belirlendi.

AYNI KUYUMCU 'İBB BORSASI' İDDİALARINDA DA VARDI

Eytaş Kuyumculuk’un ismi ilk kez, İBB davasında ortaya atılan ve "İBB Borsası" olarak adlandırılan iddialarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Söz konusu davada tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan TECO Petrol’ün sahibi Sarp Yalçınkaya, cezaevinden tahliye olabilmek amacıyla Silahtaroğlu İnşaat’ın sahibi avukat Çağrı Silahtaroğlu’na 8 milyon dolar (yaklaşık 300 milyon TL) vermişti. Yalçınkaya savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, bu devasa tutarın transferi sürecinde Eytaş Kuyumculuk’un aracı bir "güvenli hesap" olarak konumlandırıldığını ve nakit paranın bu şirket üzerinden altına dönüştürülerek teslim edildiğini iddia etmişti.

300 MİLYON LİRALIK ALTIN TRANSFERİNİN BELGELERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan belgelere göre, 29 Mayıs 2025 tarihinde Yalçınkaya henüz cezaevindeyken gerçekleştirilen bu transferde, para önce CSY Global AŞ hesabından Yalçınkaya'nın kişisel hesabına, oradan da Eytaş Kuyumculuk AŞ hesabına gönderildi. Transferin ardından, 300 milyon TL karşılığında kesilmiş 72 kilo 196 gramlık külçe altın faturası belgelendi ve parayı alan avukat Çağrı Silahtaroğlu’nun bu altınlarla birlikte kayıplara karıştığı belirtildi. Yalçınkaya’nın ise Silivri 4. Noterliği’nde düzenlenen bir vekaletnamede, “bedel karşılığı elden altın teslim aldım” beyanında bulunduğu saptandı.

YALÇINKAYA’NIN SUÇ KAYITLARI VE ETKİN PİŞMANLIK SÜRECİ

Gelişmelerin ardından ifadesine başvurulmak istenen Eytaş Kuyumculuk’un sahibi Erdem Baktaş’ın, emniyete gitmek yerine doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu, savcılığın ise emniyete "ifade alınmasına gerek olmadığı" yönünde talimat ilettiği öne sürüldü. Bu süreçten kısa bir süre sonra şirketlerindeki tedbiren kayyum kararı kaldırılan Sarp Yalçınkaya, mahkemece tahliye edildi.

İBB soruşturma dosyasındaki ek klasörlerde yer alan bilgilere göre, itirafçı olan Yalçınkaya’nın "tefecilik", "kasten yaralama", "tehdit", "intihara teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan toplam 11 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Yalçınkaya, tutuklanmasının ardından 26 Mayıs ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek savcılığa toplamda altı kez ifade vermişti.