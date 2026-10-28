Muharrem İnce, sosyal medya hesabından Tekin’e şöyle seslendi:

‘HATA YAPILIR’

“Lisede öğretmenimin arabasının egzozuna patates tıkadım. Ne bağırdı ne kızdı. Neden yanlış yaptığımı anlattı. Çünkü öğretmenlik bunu gerektiriyordu. Bir öğrencim, sınıfta söylenmemesi gereken sözler söyledi. Cezalandırmadım, neden yanlış yaptığını anlattım. Çünkü öğretmenlik bunu gerektiriyordu. Gençler hata yapar. Öğretmenin görevi, onları cezalandırmaktan önce yanlışlarını öğretmektir. Şimdi iki öğrenci Milli Eğitim Bakanı’nı protesto ettikleri için tutuklanmış! Bakanın görevi, öğrencileri tutuklatmak değil, neden tepki gösterdiğini anlamaya çalışmaktır. Siz ne öğretmen olabilirsiniz ne de Millî Eğitim Bakanı!”

Liseliler sayfa yırtıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i protesto etmek için pankartı asan iki öğrencinin tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Önceki gün üniversitelilerin aynı pankartı okullarına asmalarının ardından liseliler de tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi. Liseliler ders kitaplarındaki Yusuf Tekin’in fotoğrafının bulunduğu sayfaları yırtarak, olayı protesto etti.

Her üniversiteye aynı pankart asılıyor

Türkiye’nin dört bir yanından üniversiteliler, tutuklanan iki öğrenciye destek için aynı pankartı astı. Çanakkale’den Bursa’ya ve Konya’ya kadar birçok üniversitede, “Nehir ve Nevin’i aynen savunuyoruz!” pankartlarıyla Nehir Dizdar ve Nevin Tekin’e destek verdi.