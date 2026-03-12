Dünya mutfaklarını tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ile Yunanistan mutfaklarında yer alan benzer yemekleri gösteren bir görsel yayımladı. “Paylaşmak güzeldir: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri” başlığıyla paylaşılan çalışmada, iki ülkenin mutfak kültüründe bulunan benzer tatlar yan yana sunuldu.
Paylaşımda, tarih boyunca Ege ve Akdeniz mutfaklarının birbirinden etkilenmesi nedeniyle pek çok yemeğin benzer tariflere sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, iki ülkenin yemek kültüründe ortak noktaların oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi.
TÜRK VE YUNAN MUTFAĞINDAKİ BENZER YEMEKLER
TasteAtlas’ın hazırladığı görselde benzer olduğu belirtilen yemekler sıralandı. Listede yer alan revaninin Türkiye'deki aynı isimde olması ise dikkat çekti.
Loukoumades – Lokma
Revani – Revani
Dolmades – Yaprak sarması
Keftedakia – Köfte
Kokoretsi – Kokoreç
Pita – Pide
Tzatziki – Cacık
Taramosalata – Tarama
Souvlaki – Şiş kebap
Gyros – Döner
Melitzanosalata – Patlıcan salatası