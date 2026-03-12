Dünya mutfaklarını tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ile Yunanistan mutfaklarında yer alan benzer yemekleri gösteren bir görsel yayımladı. “Paylaşmak güzeldir: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri” başlığıyla paylaşılan çalışmada, iki ülkenin mutfak kültüründe bulunan benzer tatlar yan yana sunuldu.

Paylaşımda, tarih boyunca Ege ve Akdeniz mutfaklarının birbirinden etkilenmesi nedeniyle pek çok yemeğin benzer tariflere sahip olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, iki ülkenin yemek kültüründe ortak noktaların oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi.

TÜRK VE YUNAN MUTFAĞINDAKİ BENZER YEMEKLER

TasteAtlas’ın hazırladığı görselde benzer olduğu belirtilen yemekler sıralandı. Listede yer alan revaninin Türkiye'deki aynı isimde olması ise dikkat çekti.

Loukoumades – Lokma

Revani – Revani

Dolmades – Yaprak sarması

Keftedakia – Köfte

Kokoretsi – Kokoreç

Pita – Pide

Tzatziki – Cacık

Taramosalata – Tarama

Souvlaki – Şiş kebap

Gyros – Döner

Melitzanosalata – Patlıcan salatası