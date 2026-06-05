İzmir Beydağ'da kayıp olarak aranan 4 yaşındaki çocuk, mahallenin sulama havuzunda ölü bulundu.
Karakuş ailesi, çocukları Alim Eray Karakuş'un (4) evde olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Aile ve mahalle sakinlerinin aramaları sonucu çocuk, sulama havuzu içerisinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Havuzdan çıkarılan Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.