Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde nehir kenarları ile sulak alanlarda kendiliğinden yetişen meyan kökü, hem geleneksel tıptaki kullanım alanları hem de gıda sektöründeki yeriyle dikkat çekiyor. Bünyesinde barındırdığı "glisirizin" maddesi sayesinde doğal şekerden onlarca kat daha tatlı bir aromaya sahip olan bitki, yüzyıllardır çok yönlü bir ham madde olarak değerlendirildi.

GENİŞ BİR KULLANIM ALANINA SAHİP

Türkiye'de özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır gibi illerde geleneksel yöntemlerle hazırlanan meyan şerbeti, yaz aylarının ferahlatıcı içecekleri arasında yer alıyor. Bitkinin kurutulmuş kökleri çay olarak demlenebildiği gibi; dünya genelinde siyah şekerleme, çikolata, tütün ürünleri ve çeşitli içeceklerde aroma verici olarak da kullanılıyor.

Gıda sektörünün yanı sıra sağlık ve kozmetik alanlarında da meyan kökünden faydalanılıyor. Balgam söktürücü ve mide asidini dengeleyici özellikleri nedeniyle bazı öksürük şurupları ile sindirim sistemi takviyelerinde yer alan bitki, cilt tonunu dengelemeye yardımcı bileşenleri dolayısıyla leke karşıtı bakım kremleri ile serumların içeriğinde de tercih ediliyor.

KİLOSU 480 LİRAYI BULUYOR

İhtiyaca göre farklı formlarda işlenen meyan kökü; aktarlar, marketler ve dijital satış platformları üzerinden temin edilebiliyor. Şerbet yapımında özünü hızlı bırakması nedeniyle rendelenmiş lifli hali tercih edilirken, bitki çayı tüketimi için çubuk formundaki kökler öne çıktı.

Perakende piyasasında meyan kökünün 100 gramlık küçük paketleri ortalama 80 ile 180 TL arasında alıcı bulurken, kilo işi alımlarda ürünün kilosu formuna ve kalitesine bağlı olarak 350 ile 480 TL bandında işlem görüyor.

TÜKETİMDE DOZAJ UYARISI

Uzmanlar, meyan kökünün içeriğindeki aktif maddeler nedeniyle aşırı ve kontrolsüz kullanımına karşı uyarıda bulunuyor. Yüksek miktarda veya uzun süreli tüketimin vücutta potasyum kaybına, ödem oluşumuna ve tansiyon yükselmesine yol açabileceği belirtilirken; özellikle hipertansiyon, böbrek rahatsızlığı bulunan kişilerin ve hamilelerin tüketim öncesinde uzman görüşü alması gerektiği ifade edildi.