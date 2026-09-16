Dünyanın en bilinen gazlı içecek markalarından Coca-Cola, çok sayıda ülkede satışa sunuluyor. Ancak şirketin resmi üretim ve dağıtım ağı bulunmayan iki ülke bulunuyor. Bu ülkeler Küba ve Kuzey Kore.

Her iki ülkede de Coca-Cola'nın resmi satış ağı bulunmamasına rağmen ürünler farklı yollarla ülkeye girebiliyor. Bağımsız tedarikçiler veya üçüncü ülkeler üzerinden getirilen Coca-Cola ürünlerine bazı noktalarda ulaşılabiliyor.

KÜBA'DA COCA-COLA'NIN SATIŞI NEDEN DURDU?

Coca-Cola, geçmişte Küba'da resmi olarak faaliyet gösteriyordu. Şirket, 20. yüzyılın ilk yarısında ülkede satış yaparken 1960'lı yılların başında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından durum değişti.

Küba Devrimi ve Fidel Castro'nun iktidara gelmesinin ardından Küba ile ABD arasındaki ilişkiler gerildi. ABD'nin ülkeye yönelik ticaret ambargosu uygulaması ve Amerikan şirketlerinin Küba'dan çekilmesiyle Coca-Cola'nın ülkedeki resmi faaliyetleri de sona erdi.

KUZEY KORE'DE RESMİ SATIŞ AĞI BULUNMUYOR

Kuzey Kore'de ise Coca-Cola hiçbir dönemde resmi bir üretim ve dağıtım sistemi kurmadı. Uluslararası yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar nedeniyle şirketin ülkede yetkili üretim tesisi veya resmi satış ağı bulunmuyor.

Buna rağmen Coca-Cola ürünleri zaman zaman üçüncü ülkeler üzerinden Kuzey Kore'ye ulaşıyor. Daha önce Çin'de üretilen Coca-Cola ürünlerinin Pyongyang'daki bazı mağazalarda ve uluslararası otellerde satıldığı bildirilmişti.

Kuzey Kore'de ayrıca Coca-Cola'ya benzer yerel gazlı içecekler de üretiliyor.

COCA-COLA DAHA ÖNCE BAŞKA ÜLKELERDE DE SATILMADI

Coca-Cola'nın resmi olarak satılmadığı ülkelerin listesi geçmişte daha uzundu. Myanmar'da uzun yıllar satış yapılmazken şirket daha sonra bu pazara geri döndü. Çin ve Vietnam'da da belirli dönemlerde Coca-Cola satışlarına ara verildi.

RUSYA'DA ÜRETİM DURSA DA İTHALAT DEVAM ETTİ

Coca-Cola, 2022 yılında Rusya pazarından çekilme kararı aldı. Coca-Cola HBC, Coca-Cola, Fanta ve Sprite gibi markaların Rusya'daki üretim ve satış faaliyetlerini durdurdu.

Şirketin Rusya'daki Coca-Cola HBC Eurasia biriminin adı Multon Partners olarak değiştirildi. Üretim ise yerel markalara yönlendirildi. Bu kapsamda Coca-Cola'ya alternatif olarak "Dobry Cola" piyasaya sürüldü.

Bununla birlikte orijinal Coca-Cola ürünlerinin Rusya'da tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi. Ürünlerin Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler üzerinden ithal edilerek satışa sunulduğu bildirildi.