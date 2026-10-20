Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyünde yetiştirilen Peterek üzümü, bölgenin coğrafi koşulları sayesinde kendine özgü özellikler kazanıyor. İnce kabuklu yapısı, yoğun tatlı aroması ve yok denecek kadar küçük çekirdekleriyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılan ürün, iri salkımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bağlardan toplanan iki salkımın ağırlığı bazı durumlarda 5 kilograma kadar ulaşabiliyor. Ağustos ayında başlayan hasat, ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Sonbaharın ilerleyen dönemlerinde sararıp olgunlaşan üzümler, dalından taze olarak toplanıyor.

KİLOSU YAKLAŞIK 200 LİRA

Üretim sürecinde yoğun emek gerektiren Peterek üzümü, kilogramı yaklaşık 200 liradan satışa sunuluyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden talep gören üzüm, özellikle sofralık olarak tüketiliyor.

Çevreli Köyü Muhtarı Turgay Aslan, üzümün adının köyün eski isminden geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çevreli köyünün eski adı Peterek köyüdür. Köyünde üzümü meşhurdur; o yüzden Peterek üzümü denir. Rakım burada yüksek olduğu için hasat zamanı bu zaman kalıyor. Diğer yerlerdeki üzümlerin hasadı yapılmış durumdadır. Kış mevsimine 2 ay kaldı hala sofralarımıza kadar gelen Peterek üzümü vatandaşların damak tadına hitap ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gidiyor. Aromasıyla nam saldığı için Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza gönderdik. Kurum amirlerine kasa kasa üzüm gönderdiğimiz de oldu."

ÜRETİMİ AYLAR SÜREN EMEK İSTİYOR

Üretici Mehmet Bahri Yıkıcı, Peterek üzümünün yetiştirilmesinde iklim ve arazi koşullarının etkili olduğunu vurguladı. Budama işleminin şubat ayında yapıldığını ve hasada kadar bakım çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıkıcı, üzümün özelliklerini, "Peterek üzümü bölgemizde meşhur bir üzümdür. Tatlı, ince kabuklu, çekirdeği hiç denecek kadar yok ve çok küçüktür. Şeker oranı da yüksektir. Şubat ayında budaması yapıldıktan sonra ekim ayına kadar da emek gerektiren bir üzüm çeşididir. Coğrafi koşullarımız zorlu, burada bu üzüm ciddi emeklerle üretilen yüksek kalitede bir üzümdür. Türkiye’nin ender üzüm türlerinden biridir. Ekim ayında sararır ve tat alır. Adına türkü bile vardır" sözleriyle anlattı.

MAKİNE KULLANILMADAN HASAT EDİLİYOR

Üretici Hülya Ergen Aslan, üzümün yetiştirilmesinden hasadına kadar birçok aşamada el emeğinin ön planda olduğunu ifade etti. Özellikle yemeklerden sonra tüketildiğini belirten Aslan, şöyle konuştu: "Bin bir emekle büyütülen ve çok aşamadan geçen Peterek üzümü bahçesindeyiz. İnce kabuklu oluşu, çekirdeksiz oluşu ve aroması nedeniyle özellikle yemeklerden sonra tüketilir. Üst düzey yöneticilerin dahi özellikle istedikleri bu üzüm türünü bizler yetiştiriyoruz. Ekim ayının sonlarına doğru hasadına başlanır. Hiçbir makine gücü olmadan, emekle ortaya çıkan bir tarım ürünüdür."

Üreticilerden Halil Çelik de üzümün farklı aroması ve yoğun üretim emeği nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Emeği çok ve tercih edilen bir üzüm türüdür. Aroması da farklıdır. Bu üzümü Sayın Cumhurbaşkanımıza da gönderiyoruz. Siyasiler buradan sipariş veriyorlar, alıp götürüyorlar" dedi.

İsmail Aslan ise üzümün yetiştirildiği bölgenin rakımına dikkat çekerek, "Sofralık bir üzüm çeşididir. Çevreli köyünün 1050 rakımında kaliteli bir üzüm oluyor. Herkes buradan üzüm alıyor" ifadelerini kullandı.