Rusya'nın saldırıları son haftalar bir insanlık sınırları kadar ülke sınırlarını da aştı. Sivil bölgeleri düzenli olarak hedef alan Rusya, Kiev'deki AB diplomatlarını tehdit etti.

Tehditlerle yetinmeyen Rus ordusu, İHA'lar fırlatarak Ukrayna şehirlerini hedef aldı. Fırlatılan İHA'lar NATO ülkesi Romanya'daki bir konutu ve Türk şirkete bağlı kuru yük gemisini vurdu.

Bu saldırılar ve tehditler uluslararası arenada tepki topladı. Gelgelelim Rusya'nın pervasız tavrı güçlü olduğundan değil. Rusya, kendi başlattığı savaşın 4. yılında git gide zayıflıyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaş harcamaları bu yıl bütçeyi en az 28 milyar dolar (1.2 trilyon TL) aşma yolunda ilerliyor.

Financial Times tarafından görülen bir mektuba göre Maliye Bakanı Anton Siluanov olumsuz senaryoda bu miktarın 2.6 trilyon TL'ye çıkabileceğini belirtti.

Siluanov ayrıca 2027 ve 2028 yılları için toplamda 4 trilyon TL'lik ek savaş harcaması öngörüyor. Rusya, bu savaş için toplamda 10 trilyon TL'den fazla para harcamak zorunda kaldı.

Rusya kendi başlattığı savaş için akıl almaz harcamaları sürdürürken, Türkiye'den İHA üretim tekniklerini öğren Ukrayna ise İHA'larıyla Rus ulaşım ağlarını felç etti, ülkenin atardamarı olan petrol hatlarını imha etti. Sahada sıkışan Rusya'nın elindeki karşılık ise, yoğunlaşan saldırılar oldu.

RUSYA'NIN ACI KAYBI

Tüm bu harcamalara rağmen Rusya, cephede ilerleme kaydedemiyor. Gözlemcilere göre Rusya her ay yaklaşık 25 bin asker ve 100'den fazla zırhlı araç kaybediyor.

Bu akılalmaz katliamın karşılığı ise, sadece birkaç metrekare toprak oluyor. Rusya, 4 yıldır aynı cepha hattında taarruz savaşı vermeye mahkum oldu.

Ancak Putin, başlattığı savaştan zaferle çıkmadan geri adım atamaz hale geldi. Bu durum, Ukrayna saldırılarının Moskova'ya kadar ulaşmasıyla daha vahim bir hal aldı.

Hal böyle olunca Rusya, kendi halkının ihtiyaçlarından kısarak ordusuna olan bütçe payını bir hayli arttırmak zorunda kaldı.

Bakanlık artan askeri maliyetleri karşılamak adına kabineden savaş dışındaki planlı harcamaların dondurulmasını talep etti.

Buna göre bu yıl 2. trilyon TL'lik bütçe dondurulacak. Kısıntı talebi sonraki yıllarda daha da artacak.

Moskova yönetimi bu yıl bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan 11 trilyon TL'yi savunma ve güvenliğe ayırmış durumda. Buna rağmen Kremlin savaşın finansmanında ciddi zorluklar yaşıyor.

Kremlin yönetimi 2026 yılının tamamı için 2.6 trilyon TL bütçe açığı hedeflemişti. Ancak bu yılın ilk dört ayında bütçe açığı şimdiden 3.7 trilyon TL'ye ulaştı.

Bu miktar gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2.5'ine denk geliyor. Bu durum 2022 yılındaki geniş çaplı işgalden bu yana görülen en büyük bütçe açığı oldu.

PETROL FİYATLARI ARTTI, RUSYA NEFES ALAMADI

İran'daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması Rus bütçesine bir nebze nefes aldırdı.

Nisan ayında enerji ihracatından 129 milyar TL fazla gelir elde edildi. Fakat Mart ayındaki kayıplar ve yerel petrol şirketlerine yapılan ödemeler bu etkiyi zayıflattı.

Ancak Rusya burada da derin bir nefes çekemedi. Petrol ihracatı sayesinde savaşı fonlayan Rusya'nın rafinelerini ve petrol üretim tesislerini hedef alan Ukrayna İHA'ları, petrol zengini ülkenin bazı bölgelerinde yakıt kıtlığına sebep oldu.

Rublenin dolar karşısında son üç yılın en yüksek seviyesine çıkması da durumu daha da zorlaştırdı.

Yüksek enerji gelirlerinden elde edilen ek kazanç Kremlin'in şişen savaş masraflarını karşılamaya yetmiyor.

Rusya ise bu mali çıkmaza çözüm olarak 4 yıldır denediği yönetimi kullanıyor. Putin hükümeti Ukrayna müttefiklerini korkutma ve savaştığı ülkenin halkını korkutmak için toprak elde etmek için değil, moral bozmak için saldırıları arttırıyor.

RUSYA'NIN KORKU STRATEJİSİ

Ukrayna halkını 4 yıldır ısıtma olmadan Sibirya soğuklarına mahkum eden Rusya, hala sivil alanlara yaptığı saldırılara devam ediyor.

Ukrayna'nın enerji ve doğal tesislerini hedef alan Rus ordusu, sivil alanları da hedef alarak halkın direncini kırmak istiyor.

Bu saldırılardan nadiren de olsa komşu ülkeler de etkileniyor. Rus İHA'ları Polonya, Estonya, Romanya ve Moldova'da güvenlik krizlerine sebep oldu. Bu İHA'lar Türkiye'de bile endişe yarattı.

Rusya ise, bu durumdan dolayı doğrudan Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteğini sorumlu tutuyor. Amaç ise Avrupa halkının Ukrayna'ya olan destğini kesmek.

Dün gece Rus İHA'sının Romanya'daki bir konutu vurmasının ardından Güvenlik Konseyi Başkanı Dimitri Medvedev "AB ülkelerinin vatandaşları, yetkililerinizin Rusya ile tek taraflı olarak bir savaşa girdiğinin farkında olmalısınız. Bu yüzden tetikte olun ve hiçbir şeye şaşırmayın. Huzurlu günler geride kaldı. Ama bunun nedenini kime soracağınızı biliyorsunuz!" dedi.

Gelgelelim bu taktik, AB ve Ukrayna'da ters tepiyor. Ukrayna ordusu sahada momentum kazanırken Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı 21. yaptırım paketini hazırladı.