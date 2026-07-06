Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından istilacı türlerle mücadele, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen Aslan Balığı Avlama ve Tadım Etkinliği’nde yakalanan aslan balıkları daha sonra özenle temizlenerek katılımcılara ikram edildi.

Demre Çayağzı Limanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte 7 takım ve 21 yarışmacı mücadele etti. Antalya kıyılarında hızla yayılan ve yerli deniz türlerine ciddi zarar veren aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla düzenlenen yarışmada toplam 151 adet aslan balığı yakalandı. Avlanan balıkların toplam ağırlığı 19 kilogram olurken, birinci olan takım 46 adet aslan balığı avladı.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Birinci olan takıma maske, şnorkel ve aslan balığı maketi hediye edilirken, dereceye giren diğer yarışmacılar da hediye çeki kazandı.

ASLAN BALIĞI SOFRALARA GİRİYOR

Yakalanan aslan balıkları ise daha sonra özenle temizlenerek tadımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, aslan balığının Akdeniz'e ait bir tür olmadığını belirterek, “Aslan balığının doğal yaşam alanı Kızıldeniz ve Hint Okyanusu bölgesidir. 2014 yılından itibaren kıyılarımızda görülmeye başladı. Doğal avcısı olmadığı için çok rahat yayılım gösterdi ve yerli balık türlerinin popülasyonunu ciddi şekilde etkiledi. Kontrollü avcılığı ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek, aslan balığı popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Aslan balığı besin değeri yüksek ve lezzetli bir balık. Dikenleri zehirli olsa da doğru şekilde temizlendiğinde rahatlıkla tüketilebiliyor. Aynı zamanda ekonomik değerinin olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Artık sofralarımıza girmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyemizin EKDAĞ sosyal tesislerinde ve balık çarşımızda da satışa sunuluyor” dedi.

"BU ORGANİZASYON BAŞKA YERDE YOK"

Yarışmada “En Büyük Aslan Balığı” kategorisinde birinci olan Hüseyin Ünel ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Türkiye’de böyle bir organizasyon başka bir yerde yok. Antalya’nın bunu başlatmış olması ve diğer illere de örnek olacak şekilde tüm Akdeniz’e yayılması çok önemli. Denizlerimizde çok fazla istilacı tür var. Bunların bir an önce kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.