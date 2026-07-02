İngiltere'nin başkenti Londra'da inşaat şirketlerinin atıklarını kurallara uygun bertaraf etmemesi sebebiyle her yıl kanalizasyon şebekesine 144 ton beton karışıyor. Altyapı sağlayıcısı Thames Water, bu durumun temel altyapı sistemine ağır hasar verdiğini ve temizlik operasyonları için ciddi bir bütçe yükü yarattığını açıkladı.

BETON ATIKLARININ ŞEBEKEDEN TEMİZLENME MALİYETİ NEDİR?

Kanalizasyon borularının içinde donan beton atıklarının şebekeden tamamen uzaklaştırılması için her yıl yaklaşık 1,6 milyon sterlin (2 milyon doların üzerinde) harcanıyor. Atık yönetimi yetkilileri, bu bütçenin ve harcanan zamanın temel altyapıyı iyileştirmek için kullanılabilecek değerli kaynakları tükettiğini vurguluyor. Şebekenin işlerliğini koruyabilmek adına inşaat şirketlerine atık yönetimi konusunda daha fazla sorumluluk almaları yönünde çağrı yapılıyor.

BLOKLAŞAN BETONLAR KANALİZASYONDAN NASIL ÇIKARILIYOR?

Boruların içinde taşlaşan beton kütlelerinin kaldırılması, son derece zorlu ve maliyetli bir mühendislik operasyonu gerektiriyor. Tıkanıklıkları güvenli bir şekilde açabilmek için kanalizasyon içindeki betonu parçalayan yüksek basınçlı özel kesme ekipmanları kullanılıyor. Bu çalışma ise pahalı teknolojik yatırımların yanı sıra uzman mühendis ekiplerinin uzun mesailer harcamasını zorunlu kılıyor.

Şebekeyi tıkayan tek unsur inşaat atıkları değil; ülkede plastik içeren ve çözünmesi yıllar süren tek kullanımlık ıslak mendillerin de giderleri tıkaması ve mikroplastik kirliliğine yol açması sebebiyle aşamalı olarak yasaklanması planlanıyor.